Errare humanum est: nessun garantista pretende giudici infallibili. Ma l’adagio ha una seconda metà, perseverare diabolicum, e di perseveranza, nella storia di Beniamino Zuncheddu, ce n’è stata in abbondanza. Fu condannato soprattutto sul riconoscimento di un testimone che, ha poi raccontato, era stato preceduto da una foto mostratagli da un poliziotto: il quale ha sempre negato, anche davanti ai giudici della revisione. Dalla richiesta di riaprire il caso, nel novembre 2020, alla sentenza passarono più di tre anni, due dei quali di udienze interlocutorie. Poi l’assoluzione, piena per legge, perché l’articolo 530 non conosce più mezze formule. Ma le motivazioni scrivono che la revisione non ha provato la sua estraneità certa, solo un ragionevole dubbio: assolto dal dispositivo, tenuto in sospetto dalla motivazione.

L’unico indennizzo finora versato, circa trentamila euro, non ripara alcun errore: remunera le celle troppo strette, e lo avrebbe ricevuto anche un colpevole. La riparazione vera, quella dell’articolo 643, la legge la nega a chi abbia dato causa all’errore con dolo o colpa grave. Resta da vedere se, come spesso accade, qualcuno gli opporrà il modo in cui si è difeso. Intanto il film Zustìssia è nelle sale, e la commozione, almeno quella, non costa nulla. A Beniamino Zuncheddu hanno restituito la libertà. L’innocenza, per prudenza, l’hanno tenuta in custodia cautelare.

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Stefano Giordano