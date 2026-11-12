Senza Jannik Sinner gli occhi del tennis azzurro sono tutti puntati su Falvio Cobolli, unico tennista italiano a prendere parte alle ATP Finals di quest’anno che si svolgeranno dal 15 al 22 novembre ancora una volta a Torino, sul cemento indoor della Inalpi Arena. A tre giorni dal primo incontro, si sono svolti i sorteggi della fase a gironi, in cui gli otto protagonisti del Master sono stati suddivisi in due gruppi da quattro.

ATP Finals, con chi gioca Flavio Cobolli

Cobolli, numero 6 al mondo affronterà Carlos Alcaraz (n.2 del seeding), Daniil Medvedev (n.4) Frances Tiafoe (n.7) nel gruppo intitolato a Ivan Lendl. Soltanto i primi due classificati di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali. Nell’altro gruppo, intitolato a John McEnroe, giocherà il numero 1 al mondo Alexander Zverev, il numero 3 del seeding Ben Shelton, il francese Arthur Fils (n.6) e lo spagnolo Rafael Jodar (n.8). Prossimamente saranno resti noti date e orari dei match.

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ATP Finals, Flavio Cobolli: “Pensavo fossero inaccessibili, neanche le guardavo. Ferrero? Stavo per chiedergli di allenarmi, ma il mio team è perfetto per me”

Una partecipazione non scontata per i recenti problemi fisici, ma Flavio Cobolli si è presentato in forma (l’infortunio muscolare alla gamba sinistra è alle spalle) all’appuntamento più importante dell’anno dopo una stagione che lo ha visto raggiungere la finale al Roland Garros e i quarti di finale a Wimbledon. Al Corriere della Sera, Cobolli ha raccontato di essere andato subito in campo per provare la superficie “è veloce, la più veloce su cui ho giocato quest’anno”. Per il 24enne romano è stata anche l’occasione di rivivere la sua stagione più straordinaria: “Le Finals per me erano un torneo inaccessibile, nemmeno lo guardavo, preferivo il calcio. È come se all’improvviso mi fossi ritrovato protagonista di qualcosa, a mio parere, più grande di me. Ho dovuto prendere le misure. All’inizio di questo viaggio mai mi sarei immaginato di salire così in alto”. E poi un commento sul mercato degli allenatori: Juan Carlos Ferrero non segue più Alcaraz: “Con mio padre ci siamo sempre detti che avremmo provato a contattarlo se si fosse liberato, ma non sono riuscito a mandargli un messaggino, mi sembrava una cosa troppo grande, destinata ad altri, è come Ancelotti o Guardiola, fa sempre migliorare i suoi giocatori, ma non era il momento giusto, ha scelto Shelton. Credo di avere il team che, al momento, è perfetto per me. Non cerco altre persone”.

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Luca Frasacco