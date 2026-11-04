«Il futuro ci chiama ancora». Con questo slogan, dal 4 al 13 dicembre Atreju, la storica manifestazione della destra italiana organizzata da Fratelli d’Italia, torna al Circo Massimo di Roma. E mentre destra e sinistra scaldano i motori, Radio Atreju accende i riflettori su moderati e riformisti che ai microfoni disegnano scenari possibili su alleanze e sul superamento del bipolarismo. In vista delle prossime politiche, l’attenzione potrebbe spostarsi dunque su chi vuole rafforzare i moderati dentro le coalizioni e chi rivendica uno spazio autonomo. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha aperto il rito degli inviti ad Atreju, contattando la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che sembrerebbe indecisa, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che invece sarebbe più disponibile.

In attesa del programma ufficiale, si gioca la partita del totonomi. Della maggioranza potrebbero esserci Matteo Salvini, leader della Lega, Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, e Maurizio Lupi e Mara Carfagna, rispettivamente presidente ed esponente di Noi Moderati. Dall’opposizione potrebbero arrivare Carlo Calenda, leader di Azione, Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, Riccardo Magi, segretario di +Europa, e per AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Sicuramente non si trascureranno le distanze politiche nel centrodestra, tra l’europeismo rivendicato da Antonio Tajani e le spinte identitarie di Roberto Vannacci, eurodeputato ed ex Generale, oggi alla guida di Futuro Nazionale. Vannacci sembra preferire le linee di confine ai tavoli di mediazione: un’impostazione che complica la ricerca di convergenze nell’area della destra.

Il campo largo, intanto, pratica l’equilibrismo su Ucraina, giustizia ed economia. Tutti invocano compattezza, ma resta da vedere come sensibilità tanto diverse riusciranno a fare sintesi. Ai microfoni di Radio Atreju, che da alcuni mesi ha acceso i riflettori sull’evento, Mara Carfagna, oggi in Noi Moderati dopo l’esperienza in Azione, ha evidenziato che l’equidistanza rischia di rendere irrilevanti i moderati: «Per farla contare devi scegliere». E la scelta è incidere dentro il centrodestra, rivendicando europeismo, atlantismo e proposte su fisco, lavoro, famiglie e giustizia. Non mancherà attenzione alle contraddizioni del campo largo, che Carfagna giudica troppo diviso e radicalizzato. L’ex ministra dice di comprendere il disagio dei riformisti del Partito democratico Pina Picierno e Lorenzo Guerini, richiamando così una questione che attraversa anche l’opposizione. Temi di politica interna che potrebbero trovare spazio sul palcoscenico di Atreju, accanto alle delicate questioni internazionali, dalla guerra in Ucraina agli equilibri europei. Per Carfagna, i moderati devono pesare nella coalizione di governo. Luigi Marattin, nello stesso podcast, ha riflettuto sull’esperienza del Terzo Polo, un progetto che non è riuscito a consolidarsi in una proposta politica unitaria, e ha contestato le coalizioni costruite sommando programmi incompatibili.

Renzi e Calenda seguono rotte proprie, entrambi sono attesi sul palco di Atreju. Nessun leader designato, nessuna ricetta unica: il centro è una partita politica aperta, non una squadra già iscritta al campionato. Con un focus su queste posizioni, Atreju potrebbe diventare il palcoscenico di un confronto destinato a pesare ben oltre il Circo Massimo. Tra istinti vannacciani e rivalità nel campo largo, il bipolarismo mostra le sue crepe, mentre i riformisti esplorano nuove prospettive politiche. In vista delle prossime elezioni, il dialogo potrebbe contribuire a ridisegnare gli equilibri e a rimettere in discussione gli schemi consolidati. Ma chi avrà il coraggio di cambiare le regole del gioco?

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Carla Fiorellini