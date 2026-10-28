William Nonnis, esperto di sicurezza informatica e innovazione digitale, è analista tecnico per la digitalizzazione e l’innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella Struttura di missione PNRR. Si occupa di trasformazione digitale e sicurezza dei sistemi informatici della Pubblica amministrazione.

Nonnis, circolano notizie di un attacco hacker alle email delle istituzioni. Che cosa è successo davvero?

«Siamo spesso sotto attacco, ma oggi (ieri per chi legge, ndr.) ci siamo difesi bene. Di quello che leggo sui giornali vanno fatte delle precisazioni. Sono stati inibiti i sistemi di autenticazione alle caselle email. Bisogna distinguere quello che viene raccontato da ciò che è effettivamente accaduto sul piano tecnico».

La decisione di bloccare l’accesso alle caselle di posta non rischia di creare disagi al lavoro parlamentare?

«Quando un sistema risulta sotto attacco infrastrutturale, l’azione fatta dalla Camera è giustissima, perché evita che ci sia una falla come quella delle password, o una falla umana esterna, lato utente. Di conseguenza, permette al servizio ICT, cioè informatico, di gestire e capire meglio il traffico».

Si è parlato anche della casella di posta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È stata violata?

«No. La casella realmente in uso dalla Presidente Meloni non è stata nemmeno sfiorata».

Siamo però sotto attacco hacker, anche se per fortuna sappiamo rispondere e difenderci?

«C’è però una precisazione da fare, perché una infrastruttura istituzionale può subire migliaia di tentativi di accesso malevoli senza che questi producano una compromissione. Eviterei soprattutto di utilizzare il termine “hackeraggio delle email” come sinonimo di compromissione avvenuta».

Qual è, allo stato attuale, la situazione rispetto a un’eventuale sottrazione di dati?

«Ribadisco che, ad oggi, non è presente nessun data breach oppure esfiltrazione di dati o email. Tentativi ce ne sono sempre. Data breach, per fortuna, ben pochi. È fondamentale distinguere i tentativi di accesso malevoli da una violazione effettiva dei sistemi e dalla sottrazione di informazioni. Sono fenomeni diversi e non vanno confusi».

Si parla di educazione alla sicurezza digitale, vale anche per le istituzioni? Quali precauzioni devono adottare i parlamentari per proteggere le proprie caselle di posta?

«Tutti i parlamentari sanno di essere obiettivi sotto attacco. Devono usare password robuste, di almeno 12 caratteri alfanumerici, e soprattutto accertarsi di utilizzare l’autenticazione a due fattori: password più codice, che viene generato o ricevuto attraverso il singolo dispositivo in mano al deputato».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro