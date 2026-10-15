Un’autonomia che non tocca le entrate può assomigliare più a una delega di spesa che a un trasferimento di responsabilità. Martedì sera, a Palazzo Chigi, Alberto Stefani ha firmato l’intesa definitiva; nella stessa seduta il governo ha rinviato la manovra a novembre, e le Regioni dovranno attendere ancora qualche settimana per conoscere i numeri. La sequenza merita attenzione. Lo Stato riconosce al Veneto nuove competenze prima di definire con quali risorse esercitarle, mentre il bollo auto, uno dei pochi tributi che una Regione ordinaria può dire suoi, resta sospeso per il 2027 in attesa di decidere se e come la sospensione potrà diventare permanente. Una compensazione è prevista. Ma un trasferimento si ridiscute a ogni legge di bilancio, un tributo no, e la differenza conta per chi deve programmare.

La questione riguarda il Paese intero, non il solo Nordest. Dal 2009 il federalismo fiscale è legge senza essere diventato prassi; il fondo perequativo regionale previsto nel 2011 non è mai stato attuato, e lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio indica nel suo completamento la condizione per una differenziazione sostenibile. Senza quel tassello, le ragioni di cautela del Sud e le attese del Nord faticano a incontrarsi. Ora la parola passa alle Camere, che esamineranno le intese e la manovra quasi negli stessi mesi. È l’occasione per tenere insieme le due partite: competenze e leve fiscali, responsabilità e risorse. Un regionalismo da completare, per convincere tanto chi lo chiede quanto chi lo guarda con preoccupazione.

Spritz

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