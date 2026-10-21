Il prezzo dei carburanti è tornato a essere la miccia capace di infiammare un settore cruciale per l’economia del Paese. Il caro gasolio non rappresenta più soltanto una voce di spesa pesante nei bilanci aziendali, ma una vera e propria emergenza strutturale che minaccia la sopravvivenza di migliaia di imprese, soprattutto quelle a conduzione familiare. Tuttavia, la risposta della categoria di fronte all’ipotesi di mobilitazioni e scioperi restituisce l’immagine di un comparto profondamente frammentato. È non è difficile rendersene conto.

Da un lato c’è chi sceglie la linea dura della protesta, dall’altro chi decide di continuare a viaggiare, evidenziando crepe storiche che rischiano di indebolire qualsiasi rivendicazione sindacale. Il settore vive un’emorragia silenziosa che si impatta sui rincari sulla filiera. L’aumento vertiginoso dei costi energetici e dei carburanti agisce come un moltiplicatore di crisi. Per un autotrasportatore, il gasolio rappresenta mediamente oltre il 30-40% dei costi operativi di gestione. Quando i prezzi subiscono impennate repentine, i margini di guadagno ne risentono fortemente nel giro di poche settimane. Il problema centrale risiede nell’impossibilità di ribaltare immediatamente questi aumenti sui committenti finali. La cosiddetta clausola di adeguamento gasolio, teoricamente prevista per tutelare i vettori, nella pratica si scontra spesso con rapporti di forza sbilanciati lungo la filiera della logistica. I grandi committenti e la grande distribuzione tendono a imporre tariffe rigide, lasciando i padroncini e le piccole flotte a farsi carico dell’intero peso dei rincari. Il risultato è un circolo vizioso: lavorare di più per guadagnare di meno, correndo il rischio costante di viaggiare in perdita. Quindi ci si trova di fronte al dilemma sciopero sì, sciopero no e da qui le ragioni di una spaccatura nel settore.

Di fronte a uno scenario così critico, la reazione degli autotrasportatori non è unanime. La categoria si divide tra chi ritiene indispensabile la fermata dei mezzi per scuotere il governo e l’opinione pubblica, e chi invece considera lo sciopero un danno autoinflitto. Per le sigle sindacali di base e per molti piccoli imprenditori, la serrata è l’estrema ratio: continuare a viaggiare significa accumulare debiti, fermarsi non è una scelta ma una necessità obbligata. Lo sciopero viene visto come l’unico strumento di pressione efficace per ottenere interventi concreti dallo Stato, come il taglio delle accise, crediti d’imposta immediati o un tetto massimo al prezzo del carburante. Invece le associazioni di categoria maggiormente strutturate e una fetta consistente di vettori medi e grandi scelgono spesso la via della trattativa istituzionale, prendendo le distanze dai blocchi stradali.

Le motivazioni sono pragmatiche: fermarsi significa perdere contratti preziosi a favore della concorrenza e rischiare sanzioni pesanti. Inoltre, c’è la consapevolezza che un blocco totale della logistica colpirebbe duramente i beni di prima necessità, alienando il supporto dei consumatori e attirando pesanti critiche. Quindi si crea una frammentazione che favorisce l’immobilismo. Questa spaccatura interna non è soltanto una divergenza tattica, ma rivela e delinea i limiti strutturali profondi all’interno dell’autotrasporto italiano. Poi pesa anche la polverizzazione del settore in centinaia di sigle diverse impedisce di parlare con una voce sola. L’assenza di un fronte compatto indebolisce inevitabilmente la forza contrattuale nei confronti del governo, che spesso si trova a gestire rivendicazioni disorganiche e difficilmente conciliabili.

Manca forse una visione industriale a lungo termine. Troppo spesso la discussione si riduce a un’emergenza contingente legata al prezzo del barile o alle accise. Manca una riflessione seria e condivisa sulla transizione ecologica, sull’ammortamento delle flotte obsolete e su una riorganizzazione complessiva della logistica nazionale. Mentre le piccole imprese denunciano una situazione di abbandono la reazione disorganizzata rischia di trasformarsi in un boomerang. Quando una parte sciopera e l’altra garantisce i servizi, l’impatto della protesta si riduce drasticamente, permettendo alla politica di derubricare il problema a disagio di parte anziché a emergenza nazionale. Finché l’autotrasporto non riuscirà a superare anche le proprie divisioni interne per elaborare una strategia comune e incisiva, la risposta alla crisi rimarrà frammentata, lasciando i singoli autotrasportatori soli a fare i conti con la crisi del momento.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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