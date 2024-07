Giallo nelle campagne di Locorotondo, nel barese dove dalla mattinata di oggi si sono perse le tracce del piccolo Domenico Gallo, bambino di quasi due anni scomparso nella zona rurale di contrada Serralta. È stata la madre, questa mattina, attorno alle 11, ad accorgersi che suo figlio non era più in giardino, dove stava giocando fino a qualche minuto prima.

Domenico indossava una maglietta grigia e dei pantaloncini a quadretti blu, assieme a delle scarpe adidas di colore blu. Sul posto sonno arrivati vigili del fuoco e agenti di polizia locale che hanno setacciato la zona, mentre a breve, arriveranno anche l’unità cinofila e i cani molecolari.

Alle ricerche sta contribuendo anche il sindaco Antonio Bufano; il Comune ha diffuso una nota e due foto del bambino: “Vi informiamo con grande preoccupazione che un bambino disperso. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili- La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco