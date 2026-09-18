C’è un dibattito che si sta svolgendo su X. Senza annunci, ma da non mancare. Un ciclo di micro lezioni del professor Franco Bassanini. Proprio lui. Il costituzionalista, già ministro, parlamentare, presidente della Cdp e presidente della Fondazione Astrid. Uno che non sta al gioco becero del populismo, ma dimostra di saper parlare con immediatezza il linguaggio della rete. Sta su X, e sui social sfida elettori e dirigenti dem – lui, che il Pd lo ha fondato al Lingotto nel 2007 – con la forza della ragione. Dando lezioni di diritto costituzionale in grande stile, ma con la fluidità e il ritmo delle pillole. Senza flettere mai un momento, con pazienza tenace. In una singolare tenzone digitale.

Tutto parte da un suo post. La domanda è diretta: può fare la segretaria nazionale dei Giovani Democratici una ragazza che propone come obiettivo del movimento quello di «organizzare i disertori», definito da Bassanini «chiaramente incostituzionale»? Il riferimento è a Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, che alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia aveva detto: «Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori».

Le sue parole suscitano reazioni molto diverse, tra chi le ha difese e chi le ha contestate. Bassanini tira fuori dal cassetto gli articoli 52 e 11. «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino», ricorda. E l’articolo 11 stabilisce che l’Italia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Ma, osserva il costituzionalista, questo non equivale a ripudiare ogni forma di difesa, né impedisce il sostegno a un Paese aggredito.

Poi arriva Matteo Orfini. Deputato del Pd, esponente storico della sinistra democratica, già presidente nazionale del Partito democratico e per anni protagonista della vita politica interna del partito, Orfini era a Reggio Emilia. E lo mette nero su bianco: «Vedo che molti se la prendono con Virginia Libero […] ero a Reggio Emilia e ho ascoltato lì il suo tanto criticato intervento… e ho assai applaudito». Bassanini gli risponde direttamente. E qui la discussione diventa interessante, perché non è più il professore contro uno sconosciuto da social. È un confronto tra due esponenti della stessa storia politica, con due letture molto diverse di quella frase sulla diserzione. «Caro Orfini, nessuno vuole vivere in un mondo in fiamme e tutti sogniamo (o dovremmo sognare) la pace», scrive Bassanini. E concede all’interlocutore un punto importante: lui a Reggio Emilia non c’era e dunque non può giudicare la qualità complessiva dell’intervento di Libero. Ma il punto, replica, è un altro: «Proporre come parte di un programma politico l’organizzazione della diserzione […] mi pare francamente inammissibile; e comunque è contro la Costituzione (art. 52)». Che recita, ricorda Bassanini, «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Orfini non arretra. Gli risponde che Bassanini sta giudicando un intervento che non ha ascoltato e precisa che «nessuno ha mai messo in discussione il sostegno all’Ucraina». Bassanini, però, non molla. E forse è proprio questo il punto più divertente dell’intera storia. Perché il professore non sembra avere alcuna intenzione di lasciare che una discussione costituzionale venga risolta a colpi di slogan.

Nel frattempo, su X entra nella discussione anche Massimo Montanari, che contesta a Bassanini quella che definisce una presunta autorizzazione costituzionale al finanziamento di guerre tra Paesi stranieri. Bassanini non si sottrae. Risponde con gli articoli 70 e seguenti della Costituzione, quelli che disciplinano i poteri del Parlamento e del Governo. E spiega che non esiste, ovviamente, una disposizione costituzionale che «autorizzi a finanziare guerre tra Paesi stranieri». Esistono però le norme che attribuiscono alle istituzioni democraticamente legittimate il potere di assumere decisioni in materia di politica estera e di difesa, nel rispetto della Costituzione. Montanari insiste. Bassanini risponde ancora. Poi ancora. È quasi una lezione privata, solo che l’aula è X e i discenti sono potenzialmente migliaia.

A completare il piccolo seminario costituzionale via social arriva Dania Falzolgher, che, richiamando proprio l’articolo 11, osserva: «Erano partigiani e chissà perché hanno scelto proprio la parola #RIPUDIA!». Il professore argomenta, in sostanza, che i costituenti non hanno scritto «l’Italia ripudia la guerra», ma che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E insieme all’articolo 11 hanno scritto l’articolo 52. Bassanini, stavolta, non fa il politico. Fa il divulgatore. Il primo costituzionalista influencer. E lo fa con una sorprendente modernità: invece della cattedra, usa X; invece delle dispense, i post; invece dell’aula, una platea di tastieristi. Sperando non siano tutti renitenti anche allo studio della Costituzione.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro