Rumore. Disinformazione. Destabilizzazione. Domani in Luiss si terrà HG Dialogues, l’evento promosso da HighGround, la società di consulenza sul rischio politico fondata e guidata da Beniamino Irdi. Al centro dell’incontro, il rapporto tra sicurezza nazionale e imprese. Tra gli ospiti, Gianni Letta, Roberta Pinotti, Elliott Abrams, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello e il Commissario Straordinario dell’ASI Mario Cospito. Alla vigilia abbiamo chiesto a Irdi quanto sia solido l’asse delle autocrazie e come le democrazie possano difendersi dalla guerra cognitiva.

Russia, Cina e Iran agiscono come un fronte coordinato o prevalgono interessi distinti?

«Non esiste un’alleanza perfettamente integrata. Esiste una convergenza di interessi e una disponibilità reciproca a sfruttare le vulnerabilità occidentali. La Russia è oggi l’attore più aggressivo sul piano della destabilizzazione. La Cina lavora soprattutto sulle dipendenze economiche e tecnologiche, mentre l’Iran utilizza reti di milizie e strumenti di influenza. Le loro strategie non coincidono, ma finiscono spesso per rafforzarsi. Questa convergenza non richiede necessariamente un coordinamento operativo: è sufficiente che ciascun attore sappia trarre vantaggio dalle difficoltà degli altri e dalle divisioni delle democrazie».

Possiamo parlare di una strategia comune per indebolire l’Occidente?

«Più che un comando unitario, vediamo un fronte opportunistico. Mosca punta a destabilizzare, Pechino a consolidare dipendenze e influenza, Teheran a moltiplicare i punti di pressione attraverso le proprie reti regionali. A unirli è soprattutto l’interesse a ridurre la capacità di iniziativa delle democrazie occidentali. Le divisioni interne dell’Occidente diventano una risorsa per tutti. Il loro vantaggio è anche nella nostra difficoltà a riconoscere la natura strategica di fenomeni che spesso affrontiamo come emergenze separate».

Le crisi in Ucraina, Medio Oriente, Mediterraneo e Sahel sono parte di un’unica strategia del caos?

«Non credo ci sia una regia unica dietro ogni crisi. Ma gli attori ostili sanno sfruttare le occasioni che si presentano. La guerra in Medio Oriente, per esempio, assorbe risorse e munizioni americane che potrebbero essere destinate all’Ucraina. La Russia rafforza la propria presenza in Libia e nel Sahel, mentre le azioni degli Houthi incidono sui traffici nel Mediterraneo. Il risultato è una dispersione delle risorse occidentali e una pressione crescente sulla nostra sicurezza. È proprio questa interdipendenza a rendere pericolose crisi che, considerate singolarmente, potrebbero apparire lontane dai nostri interessi immediati».

Dove finisce la disinformazione e dove comincia la guerra cognitiva?

«La disinformazione è uno degli strumenti della guerra cognitiva, che ha un obiettivo più ampio: condizionare il modo in cui una società percepisce la realtà e prende le proprie decisioni. I social network favoriscono contenuti brevi ed emotivi, riducendo lo spazio per l’attenzione e l’approfondimento. L’intelligenza artificiale rende queste operazioni più economiche, rapide e sofisticate. I Paesi che controllano meglio il proprio spazio informativo partono avvantaggiati. Il punto non è soltanto far circolare una notizia falsa, ma alimentare sfiducia, polarizzazione e incapacità di distinguere le informazioni rilevanti dal rumore».

Il bersaglio degli attacchi ibridi è la nostra capacità decisionale? Non convincerci, ma impedirci di decidere e agire?

«Le campagne ibride sono costruite perché nessun attacco, preso singolarmente, sembri abbastanza grave da giustificare una risposta. Mosca ha progressivamente spostato in avanti questa soglia. Oggi le conviene persino che alcuni attacchi le vengano attribuiti: la paura di una minaccia costante produce già un effetto. Gli episodi degli ultimi giorni lo dimostrano: attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione di supermercati e mense in Europa, Italia compresa, e false segnalazioni di bombe su sette voli internazionali, con l’intervento di due Eurofighter a Fiumicino. Nessuna vittima, nessuna rivendicazione: azioni circoscritte, ma capaci di generare allarme e mettere alla prova le nostre difese. Il problema è che continuiamo a valutare ogni episodio isolatamente, mentre è il loro effetto cumulativo a indebolire la nostra capacità di decidere e reagire. È una minaccia simile a una marea che sale: quando ce ne accorgiamo, l’acqua è già alle ginocchia».

Le democrazie hanno perso la capacità di indicare obiettivi di lungo periodo?

«Le democrazie hanno costruito grandi progetti collettivi: il programma Apollo, l’integrazione europea, la ricostruzione del dopoguerra. Oggi è più difficile mobilitare l’opinione pubblica intorno a obiettivi condivisi. La comunicazione digitale comprime i tempi e premia la reazione immediata. Ma senza una visione di lungo periodo diventa difficile chiedere sacrifici e costruire consenso. Le autocrazie possono sfruttare proprio questa asimmetria: ragionano per obiettivi strategici, mentre le democrazie rischiano di restare intrappolate nel ciclo delle emergenze e delle scadenze elettorali».

L’Europa è in grado di difendersi da questa pressione?

«Non ancora. L’Europa non dispone di un’autonomia sufficiente nella difesa, nell’intelligence, nella protezione missilistica e nelle tecnologie strategiche, a partire dall’intelligenza artificiale. È un problema di sovranità politica, prima ancora che militare. La guerra in Ucraina dimostra però che, quando esiste una volontà comune, anche capacità industriali e operative possono essere sviluppate rapidamente. Occorre superare la frammentazione nazionale, condividere investimenti e capacità e considerare la sicurezza europea come una responsabilità comune, non come la somma di ventisette interessi separati».

Come si può passare da una postura difensiva a una strategia di deterrenza?

«Dobbiamo modificare il calcolo costi-benefici degli avversari. La deterrenza militare resta essenziale, ma oggi la sicurezza comprende anche infrastrutture, tecnologie, catene di approvvigionamento e sistemi informativi. Non possiamo limitarci a reagire agli attacchi: dobbiamo rendere più difficile e meno conveniente prepararli. Questo richiede capacità di prevenzione, attribuzione delle responsabilità e risposta coordinata. La vulnerabilità non deve essere percepita come un’opportunità a costo zero per chi vuole colpirci».

Quale ruolo devono avere le imprese nella sicurezza nazionale?

«Le imprese gestiscono infrastrutture, tecnologie e servizi essenziali. Sono quindi parte integrante della sicurezza nazionale, non semplici destinatari delle politiche pubbliche. Serve un nuovo patto tra Stato e sistema produttivo, fondato sulla condivisione delle informazioni e sulla capacità di prevenire i rischi. La sicurezza non può essere delegata soltanto alle istituzioni. Occorre coinvolgere soprattutto le aziende che operano nei settori strategici, perché spesso sono loro a intercettare per prime anomalie, tentativi di intrusione e segnali di vulnerabilità».

La libertà e la trasparenza possono diventare un punto debole rispetto alle autocrazie?

«Le autocrazie possono agire più rapidamente perché concentrano il potere e controllano l’informazione. Ma non dobbiamo confondere la rapidità con l’efficacia. Libertà, Stato di diritto e trasparenza sono i fondamenti della resilienza democratica, non ostacoli da rimuovere. La sfida è proteggerli, rendendo le nostre istituzioni più consapevoli e capaci di reagire. Non dobbiamo imitare i metodi dei nostri avversari: dobbiamo dimostrare che una democrazia può essere aperta e, allo stesso tempo, sicura».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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