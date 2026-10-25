Il 28 dicembre 2013 Silvio Berlusconi bussava alla porta di Strasburgo. La risposta è arrivata il 22 ottobre 2026: nessuna violazione dell’articolo 6, il processo Mediaset fu equo. Ad ascoltarla, però, non c’era più il ricorrente, morto nel giugno 2023, ma i suoi familiari.

Sgombriamo il campo: la sentenza si rispetta, il che non vuol dire che non si possa criticare. La Corte ha motivato anche sul punto più delicato, l’intervista del presidente del collegio al Mattino: riconosce che può suscitare più di un interrogativo sul dovere di riserbo dei magistrati, ma la ritiene innocua perché successiva alla decisione. Ne discuteremo con gli strumenti della tecnica, in altra sede. Qui preme altro. Chi conosce da vicino i meccanismi della Corte europea, e ha familiarità con la sua giurisprudenza, sa che essa è, oggi, l’unico giudice capace di rendere effettivi diritti che altrove restano scritti sulla carta. L’articolo 6 della Convenzione pretende che ogni causa sia decisa «entro un termine ragionevole». È la norma con cui Strasburgo ha condannato l’Italia innumerevoli volte per la lentezza dei suoi processi. Quasi tredici anni per una decisione sono un tempo che la Corte non perdonerebbe a nessuno Stato. Beccaria insegnava che la pena è tanto più giusta quanto più è pronta; la regola vale per ogni decisione, anche per quella che dà ragione allo Stato.

Il problema non è la volontà dei giudici, ma un carico di ricorsi che da anni sommerge la Corte. E non lo si risolve burocratizzando, con filtri sempre più stretti e moduli sempre più severi; lo si risolve con giudici, giuristi, personale e risorse che gli Stati del Consiglio d’Europa hanno il dovere di garantire. Un diritto che arriva dopo la morte del suo titolare è un diritto dimezzato, e il problema riguarda tutti: l’imputato illustre come l’ultimo dei ricorrenti. Strasburgo resta il faro dei diritti. Ma un faro che si accende quando la nave è già affondata illumina soltanto il relitto.

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Stefano Giordano