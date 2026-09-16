“In Consiglio dei ministri arriva l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza (80 KW), quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli”. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. “L’intervento – viene precisato – punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani”. L’abolizione è prevista a partire dal 2027 e durerà, al momento, solo un anno.

“Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”, commenta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Una tassa da 7 miliardi l’anno

Per le casse dello Stato si tratta di un gettito tra i 6 e i 7 miliardi l’anno. I numeri li dà anche Federcarrozzieri: “Il bollo auto è costato agli italiani 7,1 miliardi di euro nell’ultimo anno, ma a partire dal 2027 gli automobilisti potrebbero godere di uno sconto su una delle tasse più odiate dagli italiani”. L’associazione delle autocarrozzerie italiane si esprime in relazione al potenziale taglio del bollo allo studio del governo. “In base ai dati forniti dal Siope, il bollo auto ha portato lo scorso anno nelle casse delle Regioni ben 7,1 miliardi di euro, pesando in media per 267 euro a famiglia residente – spiega Federcarrozzieri – Tuttavia se si estende lo sguardo a tutte le tasse che gravano sul possesso di una automobile, il conto si aggrava: bollo auto, l’imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) e quella sulle assicurazioni RC auto, valgono complessivamente 11,3 miliardi di euro, in media 424 euro a famiglia”.“Da anni si parla di abolire del tutto il bollo auto o di applicare una riduzione alla tassa pagata dagli automobilisti, ma finora nessun governo si è mai realmente impegnato per alleggerire il peso della pressione fiscale che grava su chiunque possieda un veicolo in Italia – spiega il presidente Davide Galli – Anche alla luce dell’impennata dei prezzi dei carburanti che pesa come un macigno sugli italiani, crediamo sia il momento giusto per intervenire sul bollo auto introducendo sconti progressivi in favore dei cittadini”.

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Ciro Cuozzo