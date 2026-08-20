Una settimana dopo l’impressionante esplosione di Colleferro, la nebulosa non si disperde ancora. A puzzare di bruciato non sono solo i capannoni, i cui scheletri grigi si arrendono al sole. C’è di più di un banale incidente. E forse di peggio. Ne parliamo con Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa esperto di geopolitica e intelligence, che segue dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina il ripetersi di episodi riconducibili alla guerra ibrida di Mosca.

Colleferro è stato davvero un incidente?

«Non sappiamo che cosa sia successo. E proprio per questo trovo singolare la fretta con cui si è detto che non ci sarebbe nulla da indagare. La Procura parla di disastro colposo: una formula amplissima, che non chiarisce l’origine dell’esplosione. Crosetto ha detto che non risulta un attentato, ma non lo ha escluso. Se le indagini sono all’inizio, tutte le ipotesi devono restare aperte».

Hai parlato con la KNDS Ammo Italy. Che impressione hai avuto?

«Il 15 agosto ho chiamato l’azienda. Mi sono sembrati estremamente abbottonati, stranamente frenati. Non hanno voluto aggiungere nulla al comunicato della casa madre franco-tedesca, che parla di un audit interno. Dopo tante interviste, credo di riconoscere certe sfumature. Non hanno liquidato l’episodio come un semplice incidente. È un elemento da registrare».

Quanto pesa il ruolo industriale dello stabilimento di Colleferro?

«Molto. Non produce soltanto munizioni: realizza anche pezzi di ricambio per i Leopard e lavora nella supply chain dei grandi gruppi dell’industria bellica. E c’è un dettaglio poco raccontato: è tra le poche realtà italiane del settore ad avere una filiale diretta a Kyiv. Il contesto, quindi, è tutt’altro che irrilevante».

C’è una sequenza di esplosioni e incendi in Europa che ti preoccupa?

«Io provo a mettere in fila sul calendario questi episodi. Una settimana prima di Colleferro è esplosa una fabbrica in Bulgaria di proprietà di Emilian Gebrev, imprenditore che fornisce armi all’Ucraina e già vittima di un tentato omicidio attribuito al GRU, la stessa intelligence militare russa collegata al caso Skripal. La dinamica presenta elementi simili a Colleferro. E poi, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, è divampato un incendio in un edificio utilizzato da Milrem Robotics, azienda estone della difesa che produce sistemi robotici e autonomi impiegati anche in Ucraina. L’edificio si trova in Betooni tänav, a Tallinn. Le autorità stanno indagando per possibile incendio doloso e una delle piste riguarda un eventuale sabotaggio con coinvolgimento russo. Non significa che gli episodi siano necessariamente collegati. Significa che la sequenza va studiata».

In Estonia le autorità hanno evocato subito la pista russa. Perché in Italia no?

«È questo che colpisce. L’Estonia è da tempo molto più netta nell’indicare il rischio delle operazioni russe. Anche Kaja Kallas, quando era premier, aveva più volte denunciato la minaccia di azioni ostili russe nell’area baltica. Adesso il suo successore, Kristen Michal, ha detto una cosa molto precisa sul caso Milrem: gli investigatori hanno identificato dei sospetti e una delle piste è un possibile atto di sabotaggio con il coinvolgimento della Russia. Non è una condanna, non è una certezza: è un’ipotesi investigativa. È esattamente il metodo che dovrebbe valere anche altrove».

Sulla propaganda di Mosca, invece, non ci sono dubbi: è partita immediatamente. Perché?

«Subito dopo l’esplosione, immagini targate RT, Russia Today, hanno invaso i social russi, a partire dai canali Telegram Z. Nel giro di pochi minuti il servizio è arrivato sulle televisioni di Mosca, prima ancora che la notizia avesse raggiunto davvero il pubblico italiano. Questo non dimostra chi abbia provocato l’esplosione. Dimostra però la rapidità con cui la macchina propagandistica russa ha trasformato Colleferro in materiale utile».

È guerra ibrida?

«Direi proprio di sì. Tipicamente. Nella guerra ibrida si premono tutti i tasti: anche il dileggio. Una fabbrica di armi destinate all’Ucraina che salta in aria diventa immediatamente propaganda. Una parte del pubblico russo ci ride sopra, un’altra la legge come una punizione divina. E resta una domanda: qualcuno, al Cremlino, sapeva qualcosa in più? Non lo sappiamo. Ma proprio per questo bisogna analizzare anche la rapidità della propaganda».

Perché in Italia la minaccia russa viene affrontata con tanta cautela?

«È il segreto di Pulcinella. A sinistra detta la linea Giuseppe Conte. A destra c’è un equilibrio funambolico tra Salvini e Vannacci. È difficile che la politica indichi il pericolo delle operazioni russe con la nettezza che servirebbe. L’eccezione sono Calenda, gli Europeisti e Marattin, che con il Parlamento chiuso hanno potuto fare poco più di qualche tweet. La cautela davanti a un’indagine è giusta. Quello che non va bene è trasformarla in una preventiva esclusione della pista russa. A Colleferro ancora non sappiamo cosa sia successo».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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