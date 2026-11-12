“Ma bomba o non bomba noi arriveremo a Roma”. La celebre strofa di Antonello Venditti, se riletta oggi con le lenti della geopolitica, assume i contorni di una profezia inquietante. Con una doverosa aggiunta: il “forse”. Perché la vera forza della minaccia che sta investendo l’Italia e l’Europa in queste settimane risiede proprio nell’incertezza, nel dubbio metodico inoculato nel cuore delle nostre istituzioni.

Allarmi bomba sui voli di linea, scuole evacuate nel panico, catene di supermercati paralizzate e, fatto ancora più grave, sistemi informatici delle banche del sangue messi sotto attacco, con il rischio di compromettere la catena del freddo. Sarebbe rassicurante, e forse persino politicamente comodo, derubricare questa impressionante sequenza di eventi a opera di criminali informatici comuni o all’emulazione di qualche cane sciolto. Eppure, la straordinaria densità temporale di questi attacchi suggerisce un’ipotesi ben più complessa: potremmo trovarci di fronte ai prodromi di un’operazione di guerra ibrida su larga scala.

La tecnologia satellitare israelo-italiana

Il primo indizio di questa possibile offensiva asimmetrica risiede in una coincidenza temporale che non può passare inosservata. L’ondata di caos cibernetico e psicologico sembrerebbe essersi intensificata in perfetta concomitanza con una precisa mossa tattica sul fronte orientale: la sostituzione, da parte dell’esercito ucraino, dei terminali Starlink con una nuova e più performante tecnologia satellitare israelo-italiana, capace di mettere in seria difficoltà le forze di Mosca. In questa delicatissima fase di riposizionamento e di potenziali negoziati, colpire le infrastrutture civili europee rappresenterebbe l’unica leva praticabile per condizionare le nostre democrazie senza varcare la soglia del conflitto aperto.

La firma dal sapore russofono

Ad avvalorare la tesi di una complessa operazione ostile ci sarebbe poi la presunta “firma” di questa campagna. L’entità fantasma dietro gli attacchi si presenta con un alias dal sapore russofono, ma strategicamente infarcito di retorica tipicamente occidentale, dalla battaglia contro il politicamente corretto all’antifemminismo, quasi a voler confondere le acque o solleticare precise frange radicalizzate interne.

Taiwan, non un server a caso

E, come ultimo tassello, l’indirizzo IP fatto rimbalzare a Taiwan. Non un server a caso, ma il cuore della prossima grande crisi globale legata all’autodeterminazione, l’elefante nella stanza delle trattative sotterranee tra Washington e Pechino. Ma quali sarebbero i reali obiettivi di chi muove i fili di questa potenziale strategia della tensione 2.0? Ne possiamo individuarne tre, tutti convergenti verso il medesimo fine: l’indebolimento strutturale dell’Occidente.

Gli obiettivi della strategia della tensione

In primo luogo, la destabilizzazione sociale e la polarizzazione politica. Colpire gangli vitali e sensibili, i bambini, la salute pubblica, la libertà di movimento, ha il duplice scopo di generare terrore e di trasformare quel terrore in scontro politico interno. In società già fortemente polarizzate, la paura è pura benzina per le opposizioni populiste, fisiologicamente pronte ad accusare i governi di finanziare la difesa di Kiev a discapito della sicurezza cibernetica nazionale. Il risultato? Esecutivi delegittimati e decisamente più deboli ai tavoli internazionali.

In secondo luogo, ci troveremmo di fronte a dei veri e propri “crash test” della resilienza europea. Un avversario geopolitico ha la stringente necessità tattica di mappare le nostre vulnerabilità. Questi attacchi servirebbero a misurare i nostri tempi di reazione, verificando se l’Europa disponga di “piani B” e di filtri di intelligence capaci di distinguere in tempi rapidissimi una minaccia autentica da un falso allarme. Senza questi anticorpi, il sistema democratico si paralizza da solo nell’incertezza.

Infine, le nuove “esercitazioni militari“. Come la NATO conduce le sue canoniche manovre nel Mar Baltico, gli operatori della guerra ibrida potrebbero utilizzare le nostre città come campo di addestramento digitale. È il volto dei conflitti del XXI secolo: azioni asimmetriche, costi irrisori rispetto agli armamenti convenzionali, impossibilità di un’attribuzione certa e panico di massa. Tutto senza mai dover firmare una dichiarazione di guerra formale.

Saremmo, di fatto, già sotto attacco in un conflitto non dichiarato. Continuare a voltarsi dall’altra parte, sperando che si tratti solo di sfortunate coincidenze o di hacker in cerca di visibilità, potrebbe rivelarsi l’errore strategico fatale che i nostri avversari attendono con pazienza.

Emanuele Cristelli Nato nel 1995, vivo a Trieste, laureato in Cooperazione internazionale. Consulente per le relazioni pubbliche e istituzionali, ho una tessera di partito in tasca da quando ho 15 anni. Faccio incontrare le persone e accadere le cose, vorrei lasciare il mondo meglio di come l'ho trovato. Appassionato di democrazia e istituzioni, di viaggi, musica indie e Spagna.

© Riproduzione riservata

Emanuele Cristelli