Nuovo febbrone per il greggio. E così per le Borse. Ieri il Brent del Mare è tornato sopra la soglia psicologica dei 100 dollari, a 101,99 dollari (+1,40%). Il Wti ha segnato un + 0,83%, portandosi a 89,44 dollari. Con le ovvie conseguenze nelle piazze finanziarie. Con il suo -2,6%, Milano è stata quella che ha perso di più in Europa. Nel momento in cui si comincia a chiedere i «ristori come ai tempi del Covid» – parole degli agricoltori i cui mezzi agricoli rischiano di restare a secco in mezzo ai campi – e lo stesso dicasi per le ambulanze, significa che il caro carburanti rischia di innescare una bomba a orologeria.

L’Europa verso il terzo shock energetico

Da ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è in tour nei Paesi del Golfo per capire come invertire la rotta di una crisi energetica che sta coinvolgendo tutta la filiera. Quella di Roma è una mossa più concreta – e ci voleva poco – rispetto a quella di Bruxelles. Sempre ieri si è riunito il gruppo di coordinamento sul petrolio della Commissione Ue per condividere le dichiarazioni del G7 di venerdì scorso. «Spetta all’Agenzia Internazionale dell’Energia gestire il processo», ha detto il portavoce dell’Unione. «Ci impegneremo per una posizione europea unita e coesa. Il nostro ruolo è quello di coordinarci il più possibile». Come? Non è dato saperlo.

Decifit di prodotti raffinati

Si diceva, non ci si può limitare a prezzi e listini per capire quanto la situazione sia davvero grave. C’è un’esplosione delle tariffe delle rotte commerciali. Sulla rotta da Ras Tanura, in Arabia Saudita, a Rotterdam, il costo del trasporto è passato dai circa 2 dollari al barile del 2025 a oltre 35 dollari a settembre. Anche i noli delle petroliere per i prodotti raffinati sono triplicati rispetto alla media dello scorso anno, sebbene con un aumento più contenuto rispetto alle navi per il greggio. E ancor più c’è un deficit di prodotti raffinati: 6 milioni di barili in meno al giorno su base annua secondo la Kuwait Petroleum. Per prima cosa, il problema è a monte. Un pozzo non puoi non farlo pompare. Quindi, una volta estratto, il greggio o passa da Hormuz (raffinato) – e non passa – o lo metti in stock. Da marzo, questi sono sempre più pieni. Quindi è tutto bloccato. A farne le spese, a valle, è per prima cosa il diesel. Vincolato com’è da una raffinazione ad hoc e da una domanda maggiore rispetto a quella di altri idrocarburi.

Il governo italiano punta su nuove accise mobili e price cap

Nel frattempo, il petrolio pompato attraverso l’oleodotto saudita Est-Ovest ha raggiunto i 5,8 milioni di barili. Tornando quindi ai livelli di agosto. Buona notizia, non sufficiente. I mercati non sono convinti. Riad e gli altri esportatori sono i primi a dichiarare l’emergenza. Smontando così le affermazioni del Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in visita ad Atene, convinto che «l’Iran ha perso il controllo totale dello Stretto di Hormuz e che dal Medio Oriente viene ormai esportata una quantità di petrolio quasi pari a quella precedente alla guerra». Ammesso e non concesso che sia così, quando c’è un problema di filiera servono tempi lunghi e soluzioni strutturali per dichiarare rientrata la crisi. Sebbene, per molti aspetti, indietro non si potrà tornare. Quindi è bene che l’Europa faccia i suoi conti con forniture alternative, fonti rinnovabili e nucleare per evitare il terzo shock energetico in neanche cinque anni. Missione di Urso a parte, il governo italiano sta puntando su nuove accise mobili e price cap. Sono interventi inevitabili. Ma lenitivi. Che non serviranno a nulla qualora la crisi, a dispetto di Rubio, si allargasse di bacino geografico. In fondo, quello che hanno fatto gli Houthi a Bab el-Mandeb è stato solo un assaggio.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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