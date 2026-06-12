Attimi di paura nella giornata d’esordio dei Mondiali 2026. L’ex calciatore del Real Madrid Marcelo, che si era recato all’Atzeca per seguire il match inaugurale tra Messico e Sudafrica, si è ritrovato a fine partita, in maniera totalmente causale, in mezzo a dei tafferugli scatenatisi all’uscita dallo stadio. Il brasiliano è stato salvato dall’intervento provvidenziale della polizia che lo ha scortato e portato in una zona sicura.

Il rischio corso da Marcelo

E’ stato proprio Marcelo a rendere pubblica la sua presenza allo storico stadio di Città del Messico e, oltre a gustarsi il match, è stato anche protagonista di iniziative commerciali. Il brasiliano, dopo essersi goduto la gara, stava facendo ritorno verso la sua residenza quando, fuori dall’impianto, si è trovato inaspettatamente in mezzo ad una rissa, con la polizia che è dovuta intervenire. E sono state proprio le forze dell’ordine a salvare l’ex calciatore, che è stato individuato e scortato in salvo prima che potesse essere colpito da qualche oggetto.

Cosa fa oggi Marcelo

Solo un grosso spavento dunque per Marcelo, con gli agenti locali che sono riusciti a prelevarlo dalla mischia proprio prima che l’ex calciatore potesse finire nella zona più calda. Nonostante il rischio corso dal brasiliano, non risultano esserci state conseguenze per lui, e nei prossimi giorni potrebbe anche tornare a seguire qualche match live.

Dopo il ritiro da una carriera all’insegna di grandi trionfi con il Real Madrid e la chiusura al Fluminense, oggi Marcelo si è dedicato esclusivamente alla vita imprenditoriale. Con la sua società DOZE gestisce anche dei club di calcio, oltre ad essere il fondatore di una squadra che milita in Kings League. In Spagna possiede inoltre dei centri benessere insieme alla moglie, oltre ad essere attivo in collaborazioni con Adidas e altri brand che gli permettono di essere presente ad appuntamenti calcistici di questo calibro.

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Riccardo Tombolini