Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto il ballottaggio del 25 ottobre con il 51,79% dei voti validi contro il 48,21% di Flávio Bolsonaro, circa 4,4 milioni di schede di scarto. È una rimonta senza precedenti: al primo turno il figlio dell’ex presidente era avanti di oltre due milioni di voti e mai, dalla fine della dittatura, nel 1985, un candidato arrivato secondo aveva ribaltato il risultato. Decisiva è stata la mobilitazione di chi il 4 ottobre era rimasto a casa.

La vittoria, però, è dimezzata. Il voto legislativo del 4 ottobre ha consegnato al Partito Liberale di Bolsonaro 121 deputati e 28 senatori, la rappresentanza più numerosa dal 1986, sufficiente da sola a promuovere commissioni d’inchiesta ed emendamenti costituzionali. Lula, che oggi compie 81 anni, dovrà governare un Paese spaccato a metà con un Congresso spostato a destra, negoziando ogni provvedimento con i partiti di centro. Segno che molti elettori lo hanno scelto più come argine al ritorno dei Bolsonaro che per il bilancio del suo governo, segnato da rallentamento economico, debito pubblico e insicurezza. La Borsa di San Paolo, dopo una sospensione delle contrattazioni di 30 minuti, ha aperto registrando un calo di quasi il 17%.

Flávio Bolsonaro non ha riconosciuto la sconfitta e ha annunciato che chiederà l’annullamento del voto, contestando la proroga di due ore dei seggi disposta dal giudice del Supremo Tribunale Cristiano Zanin, nominato da Lula. La decisione, presa con un provvedimento monocratico scavalcando il Tribunale elettorale, si presta a critiche fondate. Ma anche la campagna di Bolsonaro aveva chiesto una proroga per le piogge al Sud; il presidente del Tribunale elettorale, Kassio Nunes Marques, nominato da Jair Bolsonaro, ha confermato la regolarità del conteggio; i presidenti di Camera e Senato, entrambi di centrodestra, si sono congratulati con il vincitore. Con oltre quattro milioni di voti di scarto, il ricorso appare privo di prospettive. A dargli sponda è stato Donald Trump, che ha definito truccate le elezioni e sostenuto che in Brasile sia stato applicato il «manuale di Biden», senza indicare prove. Una presa di posizione coerente con mesi di pressioni su Brasilia, tra dazi e revoche di visti, che Lula ha trasformato in un argomento di campagna sulla sovranità nazionale.

Tra i primi a congratularsi con il presidente rieletto c’è stato Vladimir Putin, che lo ha chiamato «caro amico»; poche ore dopo è arrivato il messaggio dell’iraniano Masoud Pezeshkian, che auspica un’ulteriore espansione dei rapporti tra i due Paesi. Non è un dettaglio. Flávio aveva ipotizzato di rivedere la permanenza del Brasile nei Brics, di cui Lula è tra i più convinti sostenitori. In un gruppo che ormai comprende Iran ed Emirati, una grande democrazia come il Brasile offre a Pechino e Mosca una legittimazione che da sole non avrebbero. È vero che Brasilia, insieme a Nuova Delhi, ha finora frenato la deriva antioccidentale; ma nel 2027 la presidenza passerà alla Cina, primo mercato dell’export brasiliano, e lo scontro con Washington spinge il Brasile verso Oriente. Senza contare che sugli scambi in valute alternative al dollaro Lula è stato tra i più insistenti.

Infine, Israele. I rapporti sono ai minimi: Lula è persona non grata dopo aver paragonato Gaza all’Olocausto, e i due Paesi non hanno ambasciatori nelle rispettive capitali. Flávio prometteva di spostare l’ambasciata a Gerusalemme e Netanyahu lo aveva sostenuto apertamente. Nessun disgelo è all’orizzonte, e la vicenda mostra il limite di una diplomazia fondata sui rapporti personali: quando il leader amico perde, si perde anche l’alleato.

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Paolo Crucianelli