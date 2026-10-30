Burnham non rischia il posto. Almeno per ora. Ma la vera corsa a ostacoli è dentro il partito, tra ribelli mai pentiti, e i nodi mai risolti del welfare e dell’immigrazione. Al Parlamento di Londra è andata in scena la prudenza. John Healey, il Cancelliere dello Scacchiere, cioè il ministro delle Finanze britannico, ha presentato ai Comuni una previsione di Bilancio costruita con tanto equilibrio da risultare persino noiosa: niente aumenti dell’imposta sul reddito né dell’IVA, niente stretta sulle plusvalenze, un prelievo sulle banche per finanziare qualche aiuto alle famiglie.

Tutto per non spaventare la City, che a inizio ottobre ha spinto i rendimenti dei titoli trentennali sopra il 6%. Prudenza, insomma. Una qualità che piace ai mercati, molto meno ai deputati laburisti. E il malcontento serpeggia soprattutto dopo le roboanti promesse del premier di applicare al Paese la medesima “rivoluzione” che lo aveva reso così popolare nella sua Manchester. Ma un conto è governare una città, seppur importante, come la “capitale del Nord”, un altro è guidare la Gran Bretagna.

Questo primo vero bilancio del governo laburista non mette a rischio il premier ma lascia tanti con l’amaro in bocca. Burnham è arrivato a Downing Street a luglio con le firme di oltre il 90% dei deputati, senza uno straccio di sfidante, e oggi i sondaggi gli regalano numeri che Keir Starmer, negli ultimi mesi, poteva solo sognare: laburisti al 32%, conservatori al 24, Reform UK di Farage scivolato al 20. L’Office for Budget Responsibility, l’ufficio indipendente di controllo dei conti pubblici britannici, certifica un margine di 15 miliardi, proprio quanto chiedevano gli investitori, e i titoli di Stato non si sono mossi. L’anno scorso oltre 120 parlamentari si erano rivoltati contro i tagli al welfare di Starmer: sono ancora tutti lì, e non hanno cambiato idea.

Un altro ostacolo è proprio il welfare. Nel suo primo discorso da premier Burnham ha promesso di ridurre la spesa per i sussidi e di girare i risparmi alla Difesa. Una scelta popolare, ma che per una fetta del gruppo parlamentare sa di austerità alla Cameron. Già in estate c’era chi minacciava la rivolta contro tagli «punitivi» e chi lo metteva in guardia dal diventare un «continuity Starmer»: faccia nuova, stessa politica. Alla vigilia, nel suo partito circolava il timore che quanto messo sul tavolo non bastasse. E il discorso di Healey non li ha rassicurati: niente restituzione agli ex minatori del residuo del loro fondo pensione, circa 1,2 miliardi, una ferita simbolica per il Labour del Nord. Alla «rivoluzione» dei sindaci, bandiera del premier, vanno appena 285 milioni.

Poi c’è l’immigrazione. La riforma della ministra dell’Interno, che lega il diritto a restare nel Paese al contributo dato, ha aperto un altro fronte di dissenso, e c’è già chi parla di ammutinamento. E ogni battaglia contro i propri deputati consuma capitale politico. A complicare le cose, ci ha pensato lo stesso Burnham. Nel Question Time, Kemi Badenoch lo ha incalzato sull’ipotesi, smentita da Downing Street, di un referendum per ripristinare la libera circolazione con l’Ue. Il premier ha giurato che non c’è «alcuna confusione», tra le risate dei banchi conservatori. Ma un nuovo referendum non lo ha escluso. Chiede disciplina ai suoi deputati e poi è il primo a sbandare, proprio nel giorno del Budget.

C’è poi una contraddizione più sottile: il “Burnham bounce”, il rimbalzo nei sondaggi da quando è premier, è fatto soprattutto di progressisti tornati a casa dai Verdi. Se il governo li delude, i ribelli avranno un argomento in più; se li accontenta, la City presenterà il conto. Nessuno di questi ostacoli, da solo, basta a farlo cadere. Il voto sulle misure non è in discussione. Ma la storia del Labour insegna che i leader raramente vengono abbattuti dagli avversari: vengono logorati dai propri. Burnham parte in testa, ma la corsa è a ostacoli, e le barriere le ha piazzate il suo stesso partito. Staremo a vedere quante ne salterà.

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Stefano Bettera