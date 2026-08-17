Yael Trepy, attaccante francese di 20 anni, si trova attualmente in coma farmacologico all’ospedale di Sassari a seguito di un incidente in piscina. A dare la notizia, è stato direttamente il Cagliari attraverso un comunicato: “Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile ‘Santissima Annunziata’ di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del giocatore e sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni“.

Cosa è successo

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri quando, mentre si trovava in una villa in Costa Smeralda, Yael Trepy ha rischiato di annegare in piscina. Stando alle prime ricostruzioni il francese non saprebbe nuotare e, una volta finito nella zona dell’acqua alta, si è trovato subito in difficoltà. Le stesse indiscrezioni raccontano però che il giovane sarebbe stato subito tirato fuori dalla piscina, anche se orami privo di sensi. L’attaccante rossoblu è stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva, con le condizioni che appaiono gravi.

Al centravanti del Cagliari è stata infatti eseguita una tac toracica che ha evidenziato la presenza di una grande quantità di acqua nei polmoni, situazione che rende complicato il passaggio dell‘ossigeno. I medici hanno scelto di tenerlo in uno stato di coma farmacologico per evitargli sofferenze, intanto il Cagliari mostra tutta la propria vicinanza al giocatore: “In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto verso Yael e i suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando saranno disponibili“.

Chi è Treply

Yael Treply è un esterno d’attacco francese di appena 20 anni, arrivato a Cagliari nel 2023. Ha scalato le gerarchie partendo dall’Under 18 fino alla Primavera, con la quale ha vinto una storica Coppa Italia. Nella scorsa stagione ha anche ufficialmente esordito in Prima Squadra, alla 19ma giornata contro la Cremonese, segnando addirittura il goal del definitivo 2-2 dopo appena 4 minuti dal suo ingresso.

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Riccardo Tombolini