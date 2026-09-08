James Rodriguez è a un passo dalla Serie B. Il colombiano, 35 anni, ha da giorni avviato i contatti con Nesta e l’Avellino e sembrerebbe aver trovato l’intesa per il suo trasferimento in Campania. James è da anni un pallino di molti club di Serie A, anche big, ma fino ad oggi nessuno era riuscito mai veramente ad ingaggiarlo. L‘Avellino ha colto la palla al balzo dopo che il calciatore è rimasto svincolato a seguito della sua esperienza ai Montreal Impact, in MLS, e ora è pronto a regalare alla squadra dell’ex difensore di Milan e Lazio un attaccante da sogno da poter affiancare a Cheddira e compagni.

La telefonata con Nesta

Stando a quanto riferito da Matteo Moretto , per lo sblocco della trattativa sarebbe stata fondamentale una telefonata tra James Rodriguez e Nesta, allenatore dell’Avellino, che avrebbe chiesto al giocatore la sua disponibilità per andare a giocare nella serie B italiana. Da quanto trapela, le parti sembrano aver trovato un accordo, e l’ufficialità del colpo potrebbe arrivare a breve. Ultimi dettagli da limare, dunque, poi James Rodriguez sarà un giocatore dell’Avellino.

La carriera di James Rodriguez

James Rodriguez è dunque pronto a sbarcare ad Avellino alla corte di Nesta, con la squadra che punta a grandi obiettivi in questa stagione di Serie B. E come non sognare quando in squadra hai un ex Real Madrid e Bayern Monaco, oltre ad aver giocato anche con Monaco, Porto, Everton, Olympiacos e Rayo Vallecano. Per il fantasista colombiano 127 goal e 163 assist in carriera, oltre ad essere stato un punto fermo della Colombia, mettendo a referto 131 presenze condite da 31 gol (ha giocato da titolare anche gli ultimi Mondiali in Usa-Canada-Messico). L’unico nodo di James Rodriguez è la condizione fisica con la sua carriera che, soprattutto negli ultimi anni, è stata segnata da diversi infortuni.

L’Avellino con James Rodriguez

Con l’arrivo in squadra di James Rodriguez, l‘Avellino completerebbe una più che dignitosa campagna acquisti. Gli irpini possono contare sull’esperienza di un difensore come Armando Izzo (arrivato lo scorso gennaio dal Monza), oltre a Biasci, Missori e Sounas. In attacco i compagni del colombiano diventerebbero Cheddira (acquistato dal Napoli), Favilli e Russo, con Nesta dunque orientato a schierare il 3-5-2. James potrebbe giocare sia da seconda punta che da trequartista. In attesa della fumata bianca, i tifosi irpini già sognano.

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Riccardo Tombolini