Due giorni all’inizio della Serie A e uno all’inizio della Premier, mentre la Liga ha già preso il via da ferragosto. La nuova stagione europea sta dunque prendendo il via e i club stanno mettendo a punto gli ultimi colpi di mercato prima del fotofinish. In questo caso le protagoniste sono l’Arsenal e il Barcellona, che nonostante in Spagna si stia giocando da una settimana farà il suo esordio in campionato giovedì 27, in casa contro l’Athletic Bilbao.

I due top club europei vogliono pescare dall’Italia per l’attacco, con gli inglesi che sono piombati su Yildiz mentre i blaugrana non mollano la pista Lautaro. Due trattative difficili da far decollare, sia per la qualità dei calciatori richiesti che per il fatto che non c’è il tempo materiale per poter rimpiazzare adeguatamente due giocatori di quel calibro. Ma tentar non nuoce, soprattutto se sul piatto ci sono milioni e milioni di euro.

Yildiz nel mirino dell’Arsenal

L’Arsenal è alla ricerca di un esterno offensivo e tra i nomi sul taccuino di Arteta c’è anche quello di Kenan Yildiz . E occhio, perché gli inglesi sanno che non sarà facile intavolare una trattativa, e per questo sono pronti a presentare un’offerta da 100 milioni di euro.

Un’offerta così farebbe vacillare qualsiasi squadra, soprattutto una di quelle che avrebbe bisogno di monetizzare come la Juve (che realizzerebbe anche una plusvalenza monstre). Ma dalla Continassa per ora resistono, il turco è un gioiello e uno dei punti fermi della Juve. I bianconeri vogliono puntarci per tornare competitivi e affidare su di lui tutto il prossimo futuro bianconero. L’Arsenal lo sa, dunque non è escluso che nei prossimi giorni non sborsino veramente quella cifra citata poco fa per scippare il talento della Vecchia Signora, che a quel punto dovrà per forza di cose rispondere agli inglesi.

Lautaro-Barcellona

La vera bomba di mercato arriva dalla Spagna, con il Barcellona che sembrerebbe aver puntato forte gli occhi su Lautaro Martinez considerate le difficoltà per arrivare a Julian Alvarez dell’Atletico Madrid. Come nel caso di Yildiz, anche l’Inter non sembra essere minimamente interessata a cedere la propria punta di diamante, e anche questa volta è in arrivo una super offerta dei blaugrana per far cambiare idea ai nerazzurri.

La cifra è sempre quella di 100 milioni di euro, che però non sembra in alcun modo intaccare i meneghini. L’unica possibilità che dalla Pinetina lascino partire Lautaro risiede nelle volontà del giocatore, che però al momento vuole restare a Milano. Quindi la situazione è molto simile a quella dell’asse Arsenal-Juve, ma anche in questo caso l’offerta ufficiale potrebbe arrivare presto.

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Riccardo Tombolini