Qui calciomercato. In questi giorni sotto i riflettori ci sono Rowe all’Atalanta, Kean al Como e Kessie tra Juventus e Roma. Una pista che molti stanno sottovalutando è quella che porterebbe Stephan El Shaarawy ad un romantico ritorno al Genoa dopo che a Trigoria hanno deciso di non rinnovargli i contratto. Il faraone ha concluso la sua avventura con la Roma segnando a Verona nell’ultima dello scorso campionato il goal che ha portato definitivamente i giallorossi in Champions League dopo sette anni dall’ultima volta, e ora il suo ritorno dove tutto è iniziato può diventare realtà.

Il Genoa ci pensa

C’è un motivo sopra tutti gli altri per cui il Genoa sta provando a riportare El Shaarawy a casa. Lo vuole fortemente De Rossi, oggi allenatore del Grifone ma che è stato compagno di squadra del Faraone, insieme sono stati protagonisti della cavalcata della Roma in Champions fermatasi solo in semifinale contro il Liverpool dopo aver battuto 3-0 il Barcellona in quella storica notte dell’Olimpico. L’egiziano è oggi svincolato dopo il mancato rinnovo con la Roma e non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Una chiamata da Genova non lo farebbe tentennare un secondo, il Faraone ha iniziato la carriera proprio in rossoblu, prima nelle giovanili e poi in Prima Squadra esordendo nel 2008 in Serie A. Poi, tra un prestito e un altro è approdato alla Roma dove, a parte una parentesi di un anno in Cina, ci è rimasto dieci anni. Ora ha la possibilità di tornare dove è nato calcisticamente, e sarebbe un ritorno tra i più romantici degli ultimi anni.

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Riccardo Tombolini