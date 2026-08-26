Il calciomercato va verso la chiusura e gli ultimi fuochi d’artificio sono pronti ad esplodere. Nel mercato italiano uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda l’attaccante azzurro Kean, vicinissimo a lasciare Firenze, tanto da iniziare a non allenarsi con il club.

Calciomercato Fiorentina, Kean non si allena e la società lo multa. Nel pomeriggio nuova seduta: è scontro

Non è infatti passato inosservato ciò che è accaduto questa mattina, dove un Kean sempre più corteggiato dal Como si è presentato tardi all’allenamento al Viola Park per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Il club non ha ritenuto accettabile questo comportamento e lo ha multato. Oggi pomeriggio la società ha programmato una seduta personalizzata di recupero a cui il giocatore dovrà presentarsi. Il futuro del centravanti viola, però, è sempre più lontano da Firenze, con il Como che spinge per chiudere e portarlo alla corte di Fabregas. Anche la mancata titolarità nel match contro la Roma ha messo in luce i rapporti ormai freddi con la Fiorentina, che sembra aver già accettato la separazione con il suo attaccante, ma che deve ancora trovare un punto d’accordo con i comaschi.

Rowe all’Atalanta: la trattativa

Restando tra le pretendenti ad un posto in Europa, Jonathan Rowe è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. La Dea e il Bologna hanno infatti trovato un accordo sulla base di 40 milioni di euro che verranno versati nelle casse dei rossoblu. Rowe era arrivato a Bologna lo scorso anno dall’Olympique Marsiglia e dopo soli pochi mesi ha accettato volentieri un altro trasferimento.

Il Bologna cerca il sostituto

Per la partenza di Rowe manca solo il sostituto e il Bologna prova a cercarlo a Napoli. Si tratta di Noa Lang, rientrato a Castel Volturno dal prestito al Galatasaray e in attesa di capire il suo futuro. È Gianluca Di Marzio ad affermare che l’olandese può finire in rossoblu una volta che Rowe sarà partito alla volta di Bergamo. E occhio, perché se dovesse saltare la trattativa con l’Atalanta, proprio la Dea ripiegherebbe sull’attuale tesserato del Napoli. Per gli azzurri Lang è l’uomo con più mercato, Allegri sta attendendo la sua cessione per liberare lo spazio per un attaccante che sposi meglio le caratteristiche da lui richieste.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini