Il calciomercato non si fa solo in Italia. Gli ultimi giorni di mercato stanno infatti facendo accelerare anche i top club europei a chiudere le ultime trattative per regalarsi qualche grande nome dell’ultimo minuto. Su tutti, è il caso del Liverpool. La squadra inglese è infatti pronta a sborsare la bellezza di 140 milioni di euro nelle casse del Psg per assicurarsi le prestazioni di Barcola. Questa mossa di mercato non fa che confermare quanto i top club di Premier League non abbiano limiti di denaro da poter investire per far crescere la propria squadra. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, il Liverpool avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il club parigino.

I costi dell’operazione

Il Liverpool è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di sterline come base, con svariati bonus che farebbero toccare, appunto, la cifra di circa 140 milioni di euro. Manca solo l’accordo definitivo tra le due società, poi il calciatore francese si potrà trasferire in Inghilterra con i Reds. Il Liverpool sta così per mettere sotto contratto quello che era il suo grande obiettivo per questa sessione di mercato, arrivando a spende in totale 200 milioni se si considerano i 65 sborsati per Jacquet e i 40 per Victor Munoz.

Julian Alvarez-Atletico: è rottura

Un altro caso sotto i riflettori del calciomercato europeo è quello che riguarda il caso Julian Alvarez e l’Atletico Madrid. Il rapporto tra le parti è ai mini storici, tanto che il calciatore sono due giorni che non si presenta nemmeno agli allenamenti. Il tesserato dei madrileni ha comunicato una maldisposizione intestinale, ma dietro potrebbe esserci qualche motivazione legata al mercato. L’argentino ha infatti fatto sapere da qualche settimana di avere il desiderio di andare a giocare a Barcellona, con l’Atletico che ha però ribattuto di non avere la minima intenzione di venderlo ai rivali. Nel frattempo prova a inserirsi anche l’Arsenal, che però aspetta solo i blaugrana.

Il comunicato dell’Atletico Madrid

L’Atletico fa dunque sapere di non voler vendere Julian Alvarez al Barcellona, e lo fa attraverso un duro comunicato: “Il giocatore sta passando per vittima, ma l’unica vittima del caso Julian siamo noi. Ci hanno danneggiato sia economicamente che socialmente, ma c’è lo 0% di possibilità di venderlo al Barça. C’è una campagna piena di bugie e mezze verità, e l’unico a pagarne le conseguenze è l’Atletico“. Gelo totale dunque tra i madrileni e Julian Alvarez, che nonostante aspetti il Barcellona è molto più probabile che vada all’Arsenal.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini