Giorno undici dopo la chiusura del calciomercato. Le porte della Lega di serie A si sono chiuse alle ore 20 di martedì 1 settembre, ma alcuni club di Serie A stanno ancora studiando la lista degli svincolati per piazzare un colpo e completare la rosa. E’ il caso di Mauro Icardi, che dopo il suo addio al Galatasaray ha voglia di rimettersi in gioco e lo vuole fare nel calcio che conta. Per l’attaccante argentino, oltre a qualche offerta dalla Grecia, c’è l’interesse anche di alcuni club del nostro campionato, ai quali un attaccante come Maurito farebbe molto comodo. Per lui 77 goal, 26 assist e sei trofei in 134 presenze in Turchia, ora vuole riflettere bene sul suo futuro per prendere la decisione migliore.

Le offerte greche

Il giornalista argentino Gustavo Méndez ha reso noto che su Icardi ci sarebbe il forte interesse di Olympiacos e PAOK Salonicco, con la prima ipotesi che sarebbe quella più allettante, considerato che la squadra di Atene rappresenta una delle più forti e importanti realtà della Grecia e gioca stabilmente nelle competizioni europee (quest’anno sono ancora una volta in Champions League). Il club avrebbe già inoltrato un’offerta all’entourage del giocatore, ma su di lui è forte anche l’interesse del PAOK, altra squadra pronta ad inserire l’argentino in un progetto competitivo. Maurito ci starebbe seriamente pensando, ma il suo agente Letterio Pino ha dichiarato che si prenderanno tutto il tempo per riflettere sulla scelta migliore da prendere.

Anche l’Italia su Icardi

Le offerte per Icardi non mancano, tanto che sarebbe forte l’interesse per lui anche dall’Italia, con Lazio e Parma su tutte che stanno studiando la formula per riportarlo nel Paese dove si è affermato con le maglie di Sampdoria prima e di Inter poi. I biancocelesti sarebbero in pole sui ducali, con Fabiani che aveva messo sul tavolo un’offerta da 2,5 milioni di euro a stagione, per poi portarla a 3. Anche in questo caso, giocatore e agente si sono voluti prendere del tempo per riflettere, ma da quanto trapela, l’offerta della squadra di Claudio Lotito è tra le preferite ricevute fin qui. Sullo sfondo rimane il Parma, che è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo. Ancora più distaccate, osservano la situazione Elche, Atletico Mineiro ed Everton.

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Riccardo Tombolini