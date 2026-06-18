La Juventus lavora per rinforzare la difesa e il nome caldo di giornata è quello di John Lucumí. La società bianconera ha parlato con il Bologna per chieder informazioni, sondare il terreno e valutare eventualmente una strada alternativa al pagamento della clausola risolutiva.

Calciomercato Juve, Lucumí può arrivare a Torino senza pagamento della clausola

Servono infatti 28 milioni (clausola che scade a metà luglio) per portare via il colombiano, in scadenza di contratto nel 2027 e molto gradito a Luciano Spalletti. E proprio per quest’ultimo dettaglio, tutte le parti vorrebbero sfruttare questa sessione di mercato. Nel frattempo, Lucumí è ancora impegnato sul campo. Nella prima partita del girone K ha giocato per 90 minuti. Un esordio vincente, nel 3-1 sull’Uzbekistan.

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Luca Frasacco