La sirena della fine del calciomercato è sempre più vicina e Luciano Spalletti è ancora alla ricerca di un attaccante. Per poter ingaggiare un nuovo centravanti, però, la Juve deve prima fare spazio nel reparto offensivo e a farne le spese potrebbe essere Jonathan David. C’è però un piccolo problema, anzi due: il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare Torino e non ha nemmeno ricevuto offerte dal mondo. Offerte ufficiali no, ma a quanto traspare ci starebbe pensando l’Atletico Madrid, una big europea che potrebbe anche far cambiare idea al canadese. Ma gli spagnoli non sono i soli interessati.

Ci pensa anche il Paris

L’Atletico Madrid non è l’unica squadra che ha messo gli occhi sull’attaccante della Juve. A quanto pare, anche da Parigi ci starebbero facendo un pensierino, con il Paris Fc che sarebbe interessata al canadese. Tutto sommato buone notizie per la Juve, che non vede l’ora che arrivi qualche offerta per il proprio attaccante in modo da poterne prendere uno nuovo. L’idea di Massara è quella di “far fuori” David per dar spazio a Zirkzee, primo nome sul suo taccuino, con Sorloth che rimane sullo sfondo. La formula per portare l’ex Bologna alla Continassa è quella del prestito con diritto di riscatto, a causa dei paletti imposti dal Uefa. Per qusto motivo, anche con una cessione la Juve non potrebbe permettersi un acquisto a titolo definitivo, dunque la proprietà non può che adeguarsi a quello che le è permesso di fare. Da Torino aspettano di capire cosa fare.

David aprirebbe all’Atletico

Come detto David sta molto bene alla Juve e a Torino, e la sua volontà di base sarebbe quella di rimanere in bianconero. Il problema è che il canadese è diventato invisibile agli occhi del tecnico Spalletti, che nel post partita di Frosinone aveva annunciato di aver bisogno di un centravanti di peso, uno in grado di portare punti pesanti anche negli ultimi 20 minuti di gara. E a dir la verità neanche Zirkzee è quel tipo di attaccante, ma l’allenatore di Certaldo sa bene che il tempo stringe e che deve dunque accontentarsi di quello che passa il convento. Mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato, e alla Continassa qualcosa sembra timidamente muoversi. Anche Zirkzee aspetta di capire il suo futuro, allo United non è una prima scelta e vorrebbe tornare in Italia dove ha fatto le fortune di Thiago Motta ai tempi del Bologna. Ma il tempo non c’è, e sull’olandese ci sono gli occhi anche di altri club, come la Fiorentina. Alla Continassa il messaggio è chiaro: prima bisogna vendere.

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Riccardo Tombolini