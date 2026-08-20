Il Como non molla Moise Kean. L’attaccante è stato fortemente richiesto da Fabregas, che vede in lui un giocatore che sposa alla perfezione la sua idea di gioco e un ottimo profilo da affiancare a Nico Paz e Baturina. I contatti tra i lariani e i toscani non sono mai terminati e proprio in queste ore stanno aumentando per poter chiudere l’accordo. L’offerta comasca tocca ora i 38 milioni compresi di bonus, cifra che potrebbe convincere definitivamente la Fiorentina, che comunque in caso di partenza dell’italiano sarebbe coperta dall’arrivo di Mateo Pellegrino e confortata da una generale campagna acquisti a dir poco spettacolare, che per ora conta ben 9 innesti. Fabio Paratici spera di poter chiudere il colpo entro la fine della settimana per poi concentrarsi sulla prima di campionato e sugli ultimi giorni di mercato.

I giocatori in uscita nel Como

Il Como non ha però del lavoro da fare solo in entrata, dove per altro deve collezionare quanti più giocatori italiani possibili per rientrare nei parametri Uefa per poter giocare la Champions League. I lariani hanno infatti una lunga lista di esuberi pronta a lasciare il club per far parte ai nuovi innesti, resa folta soprattuto da molti tesserati rientrati dai vari prestiti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a pesare sulle economie del Como sono soprattutto Audero, Fadera, Dossena, Braunoder, Gabrielloni, Azon e Mazzitelli. Van der Brembt è in trattativa con il Genoa, mentre il Como spera di poter piazzare Morata prima dell’eventuale arrivo di Kean sulle rive del lago. Per lo spagnolo pesa l’ingaggio da 5 milioni netti a stagione, ad oggi l’ipotesi più plausibile è il ritorno in patria, anche se al momento non sono ancora arrivate offerte concrete.

Occhio all’Atalanta

Fabio Paratici vuole accelerare per la chiusura di Kean, anche perché il centravanti della Nazionale sembra essere finito nel mirino anche dell‘Atalanta. Nessuna offerta ufficiale per ora, solo un sondaggio, ma il calciatore piace anche a Sarri e Giuntoli e se non dovesse arrivare presto la chiusura con il Como non è detto che la Dea non tenti un clamoroso inserimento all’ultimo minuto. Le prossime ore di mercato sulla questione Kean si prevedono roventi.

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Riccardo Tombolini