Enzo Fernandez sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Koné resta alla Roma per volontà di Gasperini, ma i Blues non hanno rinunciato al mercato in uscita, incassando circa 135 milioni di euro dalla cessione del loro centrocampista ai Citizens. Lo riferisce sui propri canali social Gianluca Di Marzio, secondo il quale le due squadre inglesi avrebbero trovato l’accordo proprio in questa mattinata. E’ stato proprio Enzo Maresca a spingere per il calciatore argentino, che lo aveva coccolato proprio ai tempi della sua panchina londinese.

La trattativa

L’accordo sugli ultimi dettagli è arrivata nella mattinata di oggi, dopo una trattativa serratissima tra i due club inglesi. A riferirlo è stato Matteo Moretto su X. Già da tempo il Manchester City aveva ottenuto il sì del giocatore per il trasferimento, mancava solo l’accorro tra le società, e alla fine è arrivato. Enzo Fernandez sarà quindi un giocatore dei Citizens per 135 milioni di euro.

I numeri di Enzo Fernandez

Enzo Fernandez, classe 2001, vestiva la maglia del Chelsea da gennaio 2023. Con i Blues ha collezionato 169 presenze e 31 goal all’attivo, condite dalle vittorie del Mondiale per club e della Conference League. Il club londinese lo acquistò dal Benfica per la cifra di 121 milioni. L’argentino è inoltre campione del mondo con l’Albiceleste nel 2022, oltre che fresco sconfitto nella finale del 2026, persa contro la Spagna.

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Riccardo Tombolini