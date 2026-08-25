Trattativa chiusa. L’ultima accelerata, a meno di una settimana dal termine del mercato è stata decisiva e l’accordo definitivo è arrivato. Andrea Pinamonti sarà un nuovo giocatore della Lazio, che dopo aver vinto la prima di campionato a Bologna di misura grazie al gol dell’unico altro “big” del mercato, Davide Frattesi, si assicura un attaccante di ottimo livello per rinforzare la rosa di Gattuso.

Calciomercato Lazio, chiuso Pinamonti: Gattuso ha il suo nuovo bomber. Quanto guadagnerà, cifre e contratto

Il centravanti di proprietà del Sassuolo arriverà a Formello per 12 milioni di euro. Una cifra che i biancocelesti pagheranno solo in minima parte in questa finestra di mercato (circa 3 milioni di euro), scrivendo formalmente a bilancio un prestito oneroso con diritto di riscatto, e con una grande componente di bonus quasi tutti certi legati al rendimento del giocatore e della squadra che trasformeranno l’affare in definitivo. Trattativa chiusa nel pomeriggio di oggi, Pinamonti potrà essere schierato titolare già nella seconda giornata di campionato che la Lazio disputerà domenica sera all’Olimpico contro il Genoa. La punta – che nella prima in neroverdi contro l’Atalanta non ha giocato – firmerà fino al 2030 un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione.

Il percorso di Pinamonti

Pinamonti, classe ’99, ha collezionato 37 presenze con 9 gol e 4 assist nella scorsa stagione. Ha giocato al Sassuolo per tre stagioni non consecutive per un totale di 9 presenze e 29 gol. Nel mezzo una parentesi al Genoa con 37 partite disputate e 11 reti. A Formello, il profilo di un attaccante come lui, manca da un pezzo.

Redazione

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Luca Frasacco