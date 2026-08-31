Si sa, gli ultimi giorni di mercato sono quelli che regalano sempre qualche colpo inaspettato, con le squadre che tentano il tutto per tutto per regalare ai propri allenatori l’ultima risorsa prima del gong. Tra le altre, è il caso della Lazio, che sta provando a rinforzare il proprio reparto offensivo con l’ingaggio di Albert Gudmundsson dalla Fiorentina.

Con i viola si sta intavolando una trattativa per il prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. L’islandese ha aperto ai biancocelesti, e ora le parti sono in costante contatto per provare a chiudere velocemente il passaggio del giocatore a Roma.

Chi in uscita

Per far spazio ad un eventuale ingaggio di Gudmundsson il calciatore in uscita sarebbe Ratkov, che in queste ore pare aver raggiunto un’intesa con il Levante dopo i tentativi respinti del Siviglia. Così come l’islandese, anche il serbo dovrebbe trasferirsi in Spagna con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14, con le parti che sarebbero ai dettagli.

Capitolo attaccanti a parte, dalle parti di Formello anche Romagnoli sembra essere ai saluti. Il difensore romano sta cercando di liberarsi della Lazio già dall’anno scorso, quando il suo trasferimento in Arabia saltò dopo che aveva già salutato i tifosi biancocelesti. Proprio dall’Arabia è vivo l’interesse dell’Al-Sadd, che sta provando a prelevarlo per la terza volta dopo gennaio e luglio. Per il calciatore, promesso un ingaggio da 6 milioni l’anno. Ore calde del calciomercato biancoceleste.

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Riccardo Tombolini