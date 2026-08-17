Si sapeva che non sarebbe stata una stagione facile per la Lazio quella che inizierà la prossima settimana con la prima giornata di Serie A, ma nessuno si poteva aspettare che i biancocelesti potessero addirittura fallire il turno preliminare di Coppa Italia in casa contro il Mantova. Eppure è successo.

La squadra di Gennaro Gattuso ne prende due dai biancorossi allo Stadio Olimpico ed è fuori dalla competizione dopo che solo due mesi fa nello stesso stadio si giocava il trofeo nella finalissima (persa) contro l’Inter. Certo, l’ambiente creatosi intorno alla società non aiuta, con i tifosi della Lazio che, in protesta, non entrano allo stadio ormai da molti mesi, lasciando la squadra in balìa di sé stessa e di un presidente che non sembra avere intenzione di mettere una toppa alle grosse lacune che presenta la rosa. In uno Stadio Olimpico orfano di supporter biancocelesti, l’eco dei 1.600 mantovani in festa fa già sorgere più di qualche preoccupazione per l’anno che verrà.

Lotito, in vacanza, Gattuso solo, Flaminia cade

Prima partita ufficiale da allenatore per Gennaro Gattuso e già deve metterci la faccia. L’allenatore calabrese si presenta in conferenza stampa assumendosi tutte le responsabilità per la clamorosa disfatta: “Testa bassa e pedalare, chiedo scusa ai tifosi“. Tra un Olimpico deserto e la caduta in Tribuna Monte Mario dell’aquila Flaminia anche Lotito non fa numero: il patron biancoceleste è in vacanza a Cortina. La Lazio è davvero sola.

Tra le perle della serata: 1) #Flaminia che atterra in tribuna, evidentemente spaesata pure lei 2) La #Lazio che nel pre gara fa partire il video della presentazione delle maglie e sono quelle dello scorso anno pic.twitter.com/Kw0R5skK82 — LazioSpace (@SpaceLazio) August 16, 2026

La Lazio aspetta Icardi

Mai come dopo ieri sera alla Lazio serve un attaccante. Da qualche giorno la società biancoceleste sta studiando la formula per portare Mauro Icardi nella Capitale e dopo la disfatta in Coppa Italia serve un’accelerata. L’attaccante argentino si sta guardando intorno nella speranza di un’offerta allettante, ma per ora le proposte arrivano solo da campionati secondari, non all’altezza delle volontà del centravanti ex Inter. Certo, in queste condizioni anche quella della Lazio non è una piazza irrinunciabile, ma l’idea di tornare a giocare in Italia affascina Mauro, che non ha chiuso definitivamente le porte a Fabiani.

Lotito per l’argentino è disposto a mettere sul piatto 3 milioni di euro a stagione e rappresenterebbe un’opportunità perché arriverebbe a parametro zero, oro colato dopo i 5 milioni investiti per il prestito di Frattesi. Icardi, in realtà, non sposerebbe alla perfezione le caratteristiche del centravanti ideale di Gattuso, ma data la situazione davvero delicata la Lazio non si può permettere preferenze. Tra una settimana esatta i baincocelesti faranno il loro esordio in campionato contro il Bologna al Dall’Ara e, a questo punto, spera di poterlo fare con un attaccante di peso. Il tempo stringe.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini