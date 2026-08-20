Sono state le visite mediche, sostenute in mattinata, a rassicurare i tifosi della Lazio: Bamba Dieng non sarà tesserato in biancoceleste. L’attaccante senegalese classe 2000, ex Lorient, era arrivato a Roma ieri sera dopo aver raggiunto un accordo lampo con il club di Formello: svincolato da luglio, senza l’attenzione del mercato, era pronto a diventare il punto di riferimento del reparto offensivo, risvegliando bruscamente l’ambiente dal sogno Icardi. L’operazione di mercato – decisamente più sostenibile per le casse della squadra – è però saltata dopo i controlli approfonditi di questa mattina.

Lazio, Bamba Dieng non passa le visite mediche

Soltanto alcune settimane fa, si vociferava di problemi al ginocchio che impedirono a Bamba Dieng di diventare un nuovo giocatore dell’Amed FK, neo promosso nella massima serie turca. Oggi la conferma che avvicina il senegalese ad un lungo periodo di stop. La Lazio ha così cestinato il suo contratto triennale e dovrà ora continuare la ricerca di un attaccante di gamba, in grado di pressare gli avversari e fare gol, che sappia far salire la squadra e attaccare la profondità. La necessità impellente di un nome manda in tilt Gattuso, per il quale la punta era una priorità.

Calciomercato Lazio, i nomi per l’attacco

Il profilo è sempre quello di Andrea Pinamonti, una trattativa però ostacolata dal Sassuolo, che non fa ancora sconti, nemmeno a 10 giorni dalla chiusura del mercato. Per prenderlo servono 4,5 milioni di prestito oneroso, e un riscatto fissato a nove. Cifre che la dirigenza biancoceleste non può permettersi, e i fantasiosi “pagherò” di Lotito (con obblighi condizionati al raggiungimento di un posto europeo che risolleverebbe le casse laziali) non convincono il Sassuolo. Ecco allora che per il ruolo di centravanti non si esclude una nuova sorpresa, magari un nome simile a quello di Dieng: uno svincolato destinato a rimanere per poco a Formello, in una stagione in cui c’è solo da stringere i denti.

Calciomercato Lazio, arriva Sutalo

Gattuso, intanto, può finalmente contare sul rinforzo in difesa (in attesa di capire il futuro di Romagnoli): sta per arrivare Sutalo, con la formula del prestito per 3 milioni e diritto di riscatto da 7,5 in favore dell’Ajax. Sarà ancora convocato con gli olandesi stasera, ma in panchina. E mentre i tifosi si preparano alla prima trasferta di lunedì prossimo contro il Bologna, non accennano a diminuire le proteste: a mezzanotte si chiude la campagna abbonamenti e il dato finale dovrebbe fermarsi a 4mila unità.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco