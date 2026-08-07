Il Milan ci prova: vuole cedere Leao, ma alla giusta cifra, e dopo la prima offerta del Galatasaray sceglie di tirare la corda. Dopo sette stagioni in rossonero condite da 80 gol (in 291 presenze) tra il diavolo e il portoghese sembra essere arrivato il momento dell’addio, e la suggestione turca sembra destinata a diventare realtà. Il primo assegno – stracciato a Casa Milan – prometteva 30 milioni. Tanto, ma non abbastanza secondo la valutazione dei rossoneri, rimasti fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro per privarsi del loro numero 10.

Calciomercato Milan, i rossoneri tirano la corda dopo l’offerta per Leao

Al ‘no’ ricevuto, il Galatasaray non ha cambiato idea: è Leao l’obiettivo principale e le pretese della dirigenza milanista, furba nel tirare ancora un po’ la corda, non sono poi inaccessibili. Dalla Turchia fanno sapere che il club di Istanbul sarebbe disposto ad arrivare a circa 45 milioni di euro, bonus compresi. A quel punto il diavolo dovrà valutare l’opportunità dell’offerta, con il rischio che nessun altro club presenti una proposta tanto alta.

Calciomercato Milan, l’offerte del Galatasaray a Leao

Sulle intenzioni di Leao di trasferirsi in Turchia non ci dovrebbero essere sorprese: l’ingaggio offerto è superiore ai 13 milioni di euro netti a stagione e nonostante nei giorni di ritiro australiano, abbia ritrovato serenità, un piccolo episodio l’ha turbato, seppur per poco. Il portoghese è stato avvicinato da un tifoso che gli ha chiesto di autografare una maglia del Galatasaray. “Stai facendo lo sciocco”, la risposta di Leao, che ha così rifiutato il pennarello.

Tutti in Turchia

Le telenovela Leao, non sembra destinata a chiudersi prima di una decina di giorni, mentre la Super Lig continua a rinforzarsi di alcuni dei più talentosi calciatori dei top cinque campionati europei. Basti pensare a Salah, che per ben 17 milioni di euro a stagione per due stagioni più 5 milioni di euro alla firma, ha indossato la maglia del Trabzonspor, oppure Mason Greenwood – fresco di gol nel percorso di qualificazione in Champions League – che alla Roma ha preferito il Fenerbahce. Ora non solo Leao, si parla anche di Vlahovic, il cui contratto con la Juve è scaduto. Le grandi europee sono avvisate.

Redazione

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Luca Frasacco