Non è ancora finita la telenovela Leao. A sei giorni dalla fine del calciomercato il numero 10 del Milan non ha ancora una nuova squadra per la prossima stagione, e in attesa di conoscerla ieri è tornato in gruppo e si è allenato con i compagni in vista della prossima partita di campionato. Sul giocatore ci sono Galatasaray e Aston Villa.

Il valore di Leao

Per cedere Leao il Milan chiede almeno 45-50 milioni di euro, ma per l’Aston Villa sono troppi. Nel post partita di Torino aveva parlato Amorim sulla situazione del portoghese, sorvolando: “Al momento non è importante, pensiamo al campo. Vediamo quando sarà pronto“. Una dichiarazione che non sembra essere quella di un tecnico che sta facendo di tutto per trattenerlo a Milano.

Le altre piste

Leao ha già detto no all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, e ad oggi l’ipotesi più plausibile sembra essere proprio quella del Galatasaray. Dalla Turchia offrono una base di 40 milioni più bonus, cifra che potrebbe far crollare il Milan a causa dell’imminente chiusura del calciomercato. I turchi hanno offerto al giocatore 10 milioni di euro a stagione (lui ne chiede almeno 12 più un bonus alla firma). Rafa al Galatasaray coinvolge in qualche modo anche la Roma, poiché se la trattativa non dovesse concludersi la squadra di Istanbul virerebbe su Malick Fofana, profilo che piace proprio ai giallorossi.

Leao al Galatasaray. Oppure?

Giorni decisivi per il cambio di maglia dell’esterno offensivo portoghese. Nelle ultime ore ci sarebbe stato addirittura un rilancio dell’Aston Villa di Emery che hanno proposto al Milan una formula diversa per ragioni di bilancio: prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42, toccando quindi quota 50. Leao gradirebbe la Premier al campionato turco ma nelle prossime ore capiremo la reale destinazione.

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Riccardo Tombolini