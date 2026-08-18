Rafael Leao è sempre più vicino a lasciare il Milan dopo l’ultima annata complicata. All’inizio del calciomercato la Roma aveva provato ad intavolare una trattativa, ma il costo dell’ingaggio del calciatore era fuori dalla portata dei giallorossi, che alla fine hanno virato su altri profili. A fare il punto della situazione del portoghese ci ha pensato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, precisando che il giocatore non ha alcuna intenzione di rimanere in Italia e che gradirebbe una destinazione estera, possibilmente in un club che giochi la Champions League.

La posizione di Leao

I costi elevati dell’ingaggio di Leao e le sue volontà hanno reso impossibile le trattative non solo con la Roma, ma anche con tutte le altre squadre di Serie A che avevano messo gli occhi su di lui. Ora il futuro del portoghese sembra essere legato all’arrivo di un’offerta allettante dall’estero, con dei sondaggi che ci sono già stati dall’Inghilterra e dall’Arabia Saudita. Attualmente, però, in pole sembra esserci il Galatasaray.

L’offerta del Galatasaray

Il Galatasaray è la squadra che più di tutte nelle ultime settimane ha fatto passi in avanti verso Rafael Leao, con la dirigenza del club turco che ha già parlato con il suo entourage e con il Milan, e vuole dare l’accelerata finale entro l’inizio della prossima settimana. I turchi offrirebbero al portoghese un quinquennale da 10-12 milioni di euro netti a stagione, ma il calciatore portoghese sembra avere altri progetti. Gradirebbe infatti una destinazione di spicco, magari in Premier League, in un club che giochi la Champions League, anche se non ha chiuso definitivamente le porte alle maxi offerte in arrivo dalla Super Lig. Per provare a chiudere, il Galatasaray dovrebbe alzare l’attuale offerta presentata di 35 milioni di euro, con il Milan che allo stato ne chiede 45 con un trasferimento a titolo definitivo o un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L’inserimento del Chelsea

Come detto, il desiderio principale di Rafael Leao è quello di giocare per un top club della Premier League e a quanto sembra potrebbe essere accontentato. Un procuratore sta infatti tentando di portarlo al Chelsea, dove prenderebbe il posto del connazionale Pedro Neto, che ha su di lui gli occhi del Manchester City e dell’Al Hilal. Proprio il campionato saudita rimane sullo sfondo, nell’attesa di una decisione da parte del portoghese, che però va presa a breve.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini