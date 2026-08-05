Kevin De Bruyne sarà da oggi, mercoledì 5 agosto, in ritiro con il Napoli a Castel di Sangro. Il centrocampista belga è arrivato nella giornata di ieri a Rivisondoli dove alloggia il club guidato da Massimiliano Allegri. Non ci sarà invece Romelu Lukaku. L’attaccante non raggiungerà i compagni di squadra. Il suo arrivo, previsto per oggi, non avverrà.

Un segnale chiaro da parte della società azzurra dopo il turbolento finale di stagione scorsa quando Lukaku preferì allenarsi in Belgio dopo l’infortunio anziché tornare a Castel Volturno. Adesso le parti sono ai titoli di coda: il centravanti protagonista del quarto scudetto partenopeo è seguito con attenzione sia dall‘Atlanta United in Mls, la liga americana, sia da club del campionato turco. Il suo contratto è in scadenza tra un anno e il Napoli aspetta una offerta ufficiale per formalizzare la cessione.

L’obiettivo del ds Giovanni Manna è quello di cederlo in cambio di una cifra di circa 5-6 milioni di euro. Con l’addio di Big il monte ingaggi diventa decisamente più leggero: l’ex centravanti di Inter e Roma infatti percepisce un ingaggio di 7,69 milioni di euro lordi.

Lukaku lascerà dunque il Napoli dopo aver collezionato in due anni un totale di 45 presenze e 15 reti. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’accordo ufficiale tra il calciatore e il club azzurro “prevede giorni di riposo extra per unirsi nei prossimi giorni. Il suo agente, al lavoro per la soluzione migliore sul mercato con Atlanta United e altri club interessati”. Gianluca Di Marzio di SkySport aggiunge che “Lukaku ha ottenuto due giorni in più di permesso concordati la società e col d.s. Manna per risolvere alcune questioni personali. Arriverà in ritiro nel giro di due o tre giorni, come da nuovi accordi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo