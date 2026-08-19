Il Napoli, per il momento, non rinnova Anguissa. Il calciatore ha ancora un anno di contratto con i partenopei e si aspettava un’accelerazione nelle trattative per la sua permanenza a Castel Volturno che però non è arrivata. A parlare del malumore del tesserato azzurro è stato Gianluca di Marzio, che ha fatto riferimento ad una sensazione di irritazione da parte del giocatore. Intanto, Frank rimane almeno per quest’anno un punto fermo del centrocampo di Allegri, che punterà forte su di lui.

Atalanta su Anguissa

Nel frattempo l’Atalanta prova ad approfittare di questa situazione di stallo tra Anguissa e il Napoli e si inserisce nella corsa per il cartellino del giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport: “L’Atalanta vuole Anguissa. Sarri e Giuntoli sognano un centrocampo top, sono stuzzicati dalla possibilità di aggiungere qualità, sostanza e esperienza a una squadra che vuole tornare protagonista in campionato e in Europa. Finora c’è stata solo una manifestazione di interesse, i contatti con l’entourage e con il Napoli ancora non sono entrati nel vivo“.

Poi sulla situazione del rinnovo continua: “La richiesta di aumento si aggira sui 7-800 mila euro a stagione, il punto di incontro non è ancora stato trovato. E in questo momento di stallo l’Atalanta sta provando a inserirsi, forte della disponibilità economica di Percassi che sarebbe pronto anche a soddisfare tutte le richieste“.

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Riccardo Tombolini