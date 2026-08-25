Siamo entrati nell’ultima settima di mercato e il Napoli è alla continua ricerca di un attaccante. Il primo nome sul taccuino di Manna è quello di Gabriel Jesus, ma il ds azzurro ha più di qualche idea per il reparto offensivo partenopeo. Allegri vuole fortemente qualcuno in grado di poter far rifiatare Hojlund e perché no, magari giocare anche insieme a lui, ma la situazione economica del Napoli racconta che per potersi permettere un bel colpo in entrata sia necessario prima pensare al mercato in uscita. In prima fila sulla porta d’uscita di Castel Volturno ci sono Ngonge, Cheddira, Lindstrom, Cajuste, Mazzocchi e Obaretin. Nomi che di certo non aiuterebbero il club a monetizzare come si deve per potersi permettere senza difficoltà un colpo come Gabriel Jesus.

Lang e Lucca

Il cartellino di Gabriel Jesus costa tra i 15 e i 20 milioni, e per potersi permettere il colpo il Napoli dovrebbe mettere sul mercato, oltre agli esuberi, sicuramente anche Lang e Lucca. C’è però un problema: Allegri terrebbe volentieri l’attaccante rientrato dal prestito al Galatasaray, oltre al fatto che il club partenopeo non ha alcuna intenzione di svalutare un giocatore di qualità come Noa. Anche per l’attaccante italiano il futuro non sembra più lontano da Napoli: nonostante fino a qualche giorno fa si stava lavorando per trovare una sistemazione per l’ex Udinese, ad oggi il calciatore sembra anche lui destinato alla permanenza in azzurro, considerato (soprattutto per la mancanza attuale di alternative) una buona risorsa per il reparto offensivo. Senza una buona cessione, però, difficilmente si potrà sbloccare la trattativa per Gabriel Jesus.

Allegri vuole l’attaccante

Allegri però l’attaccante lo vuole, è alla ricerca di un profilo più duttile per il reparto offensivo del Napoli. Gabriel Jesus sembra essere ai saluti con l’Arsenal a un anno dalla scadenza, ma senza una bella cessione Manna dovrà virare su altri profili. Gli altri nomi sul taccuino del ds azzurro sono Amine Gouiri del Marsiglia (che piace anche al Tottenham) e Marc Guiu del Chelsea, valutato circa 15 milioni. La sirena sta per suonare, e Max vuole a tutti i costi un nuovo innesto davanti.

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Riccardo Tombolini