Si scalda il calciomercato dei portieri in Serie A con Napoli e Juventus protagoniste. Sotto i riflettori ci sarebbe Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham fortemente voluto da entrambe le squadre italiane. La Juventus avrebbe il desiderio di cedere Di Gregorio, autore di una stagione poco brillante a Torino, e il primo nome sul taccuino per rimpiazzarlo sarebbe quello del connazionale che gioca in Inghilterra. I bianconeri avevano valutato in un primo momento il profilo dell’argentino Emiliano Martinez, ma le richieste dell’Aston Villa (15 milioni), sono state ritenute elevate.

L’inserimento del Napoli

Su Vicario è però sorto un interesse anche da parte del Napoli, che ha effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Il portiere italiano potrebbe diventare una pista concreta in caso di uscite in casa Napoli, con Milinkivoc-Savic che, come scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe un altro pallino della Juventus.

L’inserimento dei bianconeri sul serbo potrebbe incastrarsi alla perfezione con il mercato dei portieri che sta conducendo anche il Napoli: se infatti gli azzurri lasciassero partire l’estremo difensore serbo per far spazio a Vicario, il portiere dei partenopei potrebbe finire proprio alla Continassa, risolvendo così i problemi di budget ed evitando colpi economicamente proibitivi come quello di Emiliano Martinez.

I numeri di Vicario

I tifosi della Serie A hanno conosciuto Vicario molto bene quanto militava in Serie A con l’Empoli, nella stagione 2022-2023. Dalla Toscana era poi finito al Tottenham per 18,5 milioni di euro, squadra con la quale ha collezionato 117 partite, 29 clean sheet e 170 goal subiti. Se Napoli o Juventus si scoprirà nei prossimi giorni, ciò che appare più sicuro è che il ritorno nel nostro campionato del portiere italiano è sempre più vicino.

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Riccardo Tombolini