Qui calciomercato. Il campionato è già entrato nel vivo, con le squadre di Serie A che si apprestano ad affrontare la quarta giornata di campionato. la sessione di mercato si è conclusa da oltre una settimana, e la Roma che non è riuscita a consegnare a Gasperini l’ormai famoso esterno sinistro.

Nel giorno della sua prima conferenza stampa da direttore sportivo della Roma, Tony D’Amico aveva parlato di un’ipotetica pesca tra la lista degli svincolati: “La lista svincolati? La valuteremo“. Da allora le carte in tavola sono cambiate, e da Trigoria non sembrerebbero essere più interessati a cercare l’esterno tra i giocatori senza squadra. Gasperini è contento della squadra che ha disposizione, e non ha intenzione di metterci un giocatore preso per caso solo per tappare un buco. Dunque, salvo sorprese, per l’esterno se ne riparlerà a gennaio, con D’Amico che tornerà alla carica sul calciomercato per provare a prenderlo.

I nomi per la corsia sinistra

In questi giorni proprio il ds della Roma ha studiato la situazione, cominciando a giocare con qualche nome. Inizialmente gli indiziati erano Sancho, Zaha e Guerriero, ma erano stati solo sondati e mai presi davvero in considerazione, soprattutto perché Gasperini è rimasto contento dalle prove di Lulli e dal ritorno di Rensch tra i disponibili. Resta il fatto che l’esterno manca nella squadra di Gasp, dunque i profili vanno cominciati a essere studiati già da ora per evitare di arrivare impreparati a gennaio.

Bocciati definitivamente, per motivi diversi, anche Leweling e Luiz Henrique, ora il primo nome sul taccuino di D’Amico è quello di Endrick. Il brasiliano, finora, non ha collezionato nemmeno un minuto in campo con il Real Madrid, ma ha voglia di giocare. La scorsa stagione era finito in prestito al Lione a gennaio, formula che alla luce del suo scarso minutaggio con i blancos potrebbe ripetersi anche quest’anno. Pur non nascendo come un’ala sinistra pura, Gasperini è convinto di poterlo impiegare da quella parte adattandolo, oltre che su tutto il versante offensivo.

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Riccardo Tombolini