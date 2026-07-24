Continua il lavoro di Tony D’Amico da dentro le mura di Trigoria per il calciomercato della Roma. Nel mirino dei giallorossi c’è anche Tresoldi, calciatore italo-tedesco classe 2004, in forza al Club Brugge. Il giovane talento tesserato della squadra belga ha già avuto contatti con i dirigenti romanisti e avrebbe espresso grande volontà di vestire la maglia della Roma, affascinato dal progetto di Gian Piero Gasperini e dalla possibilità di giocare la Champions League.

Primo “no” del Brugge

Il gradimento del calciatore c’è, ma la trattativa appare comunque complessa poiché il Club Brugge lo ha reputato incedibile e ha dunque rifiutato la prima offerta della Roma di 35 milioni di euro. Nonostante questo primo “no” della società belga, le parti continuano a rimanere in costante contatto, con i giallorossi che sono intenti a far crollare il muro e provare ad azzerare le distanze economiche al costo di portare il giovane talento alla corte di Gasp.

Chi è Tresoldi

Nicolò Tresoldi è un giovane calciatore di 22 anni, nato a Cagliari e dunque italiano, ma dal 2022 ha cambiato la sua cittadinanza con quella tedesca dato che dal 2017 vive con tutta la sua famiglia ad Hannover, squadra in cui si è formato. Dal 2025 è in forza al Club Brugge, dove ha disputato 40 partite e messo a referto 19 goal, mentre con la nazionale tedesca ha giocato sia con l’Under 19 che con l’Under 21, disputando con quest’ultima 24 gare con 12 goal all’attivo. E’ una punta centrale con un innato fiuto del goal, non per niente il suo idolo è Pippo Inzaghi.

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Riccardo Tombolini