Corsa contro il tempo
Calciomercato Roma, corsa contro il tempo di D’Amico per Leweling. Ma il volo per Ciampino è stato cancellato
Il giocatore ha detto sì ai giallorossi, ma c’è poco tempo per chiudere
Ore roventi quelle che sta trascorrendo la Roma in ottica calciomercato. Tra poche ore scatta la sirena di chiusura e il ds Tony D’Amico sta provando a portare almeno uno tra Leweling e Gittens alla corte di Gasperini. Il calciatore tedesco aveva inizialmente detto “no” al trasferimento nella Capitale, al che i giallorossi hanno alzato l’offerta allo Stoccarda che ora sembrerebbe intenzionato a procedere.
L’offerta della Roma
Per l’esterno tedesco la Roma ha messo sul tavolo 30 milioni di euro di base più 5 di bonus, e ora ha ovviamente fretta di chiudere. Adesso la novità arriva proprio da Leweling, che avrebbe cambiato idea e aperto ai giallorossi. Passaggio fondamentale per arrivare all’accordo, con le prossime ore, quelle finali, che risulteranno decisive.
La Roma aveva addirittura organizzato un volo che avrebbe prelevato il giocatore a Stoccarda verso le 16:00 e portato a Ciampino ma poi, a sorpresa, è stato cancellato. La trattativa è al momento in una fase di stallo, ma il tempo stringe. Una corsa contro il tempo, alle 20 chiude il calciomercato e D’Amico vuole consegnare a Gasperini l’esterno sinistro a lungo richiesto. In alternativa, resta viva la pista Gittens.
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