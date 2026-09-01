Ore roventi quelle che sta trascorrendo la Roma in ottica calciomercato. Tra poche ore scatta la sirena di chiusura e il ds Tony D’Amico sta provando a portare almeno uno tra Leweling e Gittens alla corte di Gasperini. Il calciatore tedesco aveva inizialmente detto “no” al trasferimento nella Capitale, al che i giallorossi hanno alzato l’offerta allo Stoccarda che ora sembrerebbe intenzionato a procedere.

L’offerta della Roma

Per l’esterno tedesco la Roma ha messo sul tavolo 30 milioni di euro di base più 5 di bonus, e ora ha ovviamente fretta di chiudere. Adesso la novità arriva proprio da Leweling, che avrebbe cambiato idea e aperto ai giallorossi. Passaggio fondamentale per arrivare all’accordo, con le prossime ore, quelle finali, che risulteranno decisive.

La Roma aveva addirittura organizzato un volo che avrebbe prelevato il giocatore a Stoccarda verso le 16:00 e portato a Ciampino ma poi, a sorpresa, è stato cancellato. La trattativa è al momento in una fase di stallo, ma il tempo stringe. Una corsa contro il tempo, alle 20 chiude il calciomercato e D’Amico vuole consegnare a Gasperini l’esterno sinistro a lungo richiesto. In alternativa, resta viva la pista Gittens.

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Riccardo Tombolini