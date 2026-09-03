Secondo giorno dopo la chiusura del calciomercato. A sirena suonata la Roma ha fatto parlare in conferenza stampa (andata in scena ieri) il direttore sportivo Tony D’Amico, che ha risposto alle domande dei giornalisti sulle operazioni appena concluse. Si sa, la squadra capitolina ha chiuso il mercato senza aver regalato a Gasperini l’esterno sinistro a lungo richiesto, anche se non è detta l’ultima parola. Ci sarebbe infatti la possibilità di cercare un profilo tra gli svincolati, e D’Amico non ha escluso che ciò possa avvenire per completare una squadra competitiva su tutti i fronti. Il tempo c’è, il mercato degli svincolati non ha scadenze, ma il campionato va avanti, dunque per Gasp e allievi l’esterno sinistro urge al più presto.

Parla D’Amico

Tony D’Amico non ha dunque nascosto la possibilità che la Roma possa cercare l’esterno sinistro dalla lista degli svincolati. L’idea del ds è quella di potenziare una rosa già migliorata dagli arrivi di Mora, Molina, Balerdi, Koulierakis, De Roon e Castro. Queste le sue parole: “Valutiamo quello che ci potrà essere, ma nel caso lo affronteremo più avanti, non adesso“. Dunque c’è ancora un tassello da riempire in casa Roma, sostanzialmente quello di un vice Wesley in grado di saper giocare anche sulla trequarti. Da quella parte in estate la Roma ha perso Angelino e Tsimikas, dunque i giallorossi possiedono solo esterni destri: Rensch e Molina, oltre al brasiliano.

Gli obiettivi dell’ultimo periodo di calciomercato erano stati Luis Enrique e Leweling ma entrambi, per un motivo o per un altro, sono sfumati proprio sul più bello. D’Amico ha poi continuato: “Quando parliamo di attaccante esterno intendiamo un giocatore che può fare un doppio ruolo. Numericamente siamo leggermente corti, ma con un bel lavoro potremo arrivare a gennaio individuando qualche altro profilo. Ma ripeto, realisticamente un giocatore manca“.

Chi tra gli svincolati

Ma chi potrebbe prendere la Roma? Qualche nome da non sottovalutare tra gli svincolati c’è. Ad esempio Raphael Guerreiro, che in estate ha lasciato il Bayern e ora è ancora alla ricerca di una squadra, oppure Tyrell Malacia, che ha salutato lo United. Da monitorare invece la situazione di Oleksandr Zinchchenko, infortunatosi al ginocchio a febbraio con la maglia dell’Ajax. L’ex City e Arsenal ha terminato la stagione ai box e senza il rinnovo del contratto. E ora cerca squadra.

Qui l’elenco degli svincolati più interessanti.

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Riccardo Tombolini