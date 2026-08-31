Il campionato della Roma va avanti, con i giallorossi che questa sera sfideranno il Lecce al Via del Mare in una gara valevole per la seconda giornata di Serie A, ma il ds Tony D’Amico è ancora al lavoro per regalare a Gasperini un colpo in extremis prima della sirena di domani. A dir la verità, risulta che il direttore sportivo dei capitolini stia cercando di chiudere ben due colpi: Luiz Henrique e Leweling. Il primo è un attaccante esterno brasiliano, gioca allo Zenit e già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto. Il secondo è un’ala dello Stoccarda, esterno a tutta fascia capace di mangiarsi il campo come Gasperini comanda.

Spazio ai nuovi acquisti

D’Amico lavora, ma Gasperini non ha tempo di pensare al mercato, perché stasera la Roma sarà impegnata a confermare l’ottima prestazione dell’esordio contro la Fiorentina per vincere ancora e rimanere aggrappata al gruppetto invetta della classifica. Il tempo stringe e il ds vuole regalare alla squadra almeno un altro colpo, ma intanto Gasp stasera si porta in panchina Balerdi, in attesa di capire se De Roon sia già operativo.

In uscita

Tanto mercato in entrata comporta però inevitabilmente qualche uscita. Ed è così che a fare spazio a De Roon è Neil El Aynaoui, mai entrato nelle gerarchie di Gasperini e in partenza verso Lipsia. E occhio a Manu Koné: nelle ultime ore sul centrocampista francese è piombato il Chelsea, che ha già contattato i suoi agenti per capire la fattibilità dell’operazione. L’urgenza dei Blues sarebbe legata all’imminente passaggio dell’argentino Enzo Fernandez al Manchester City per una cifra choc: oltre 130 milioni di euro. La Roma non ha però alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori migliori, soprattutto l’ultimo giorno di mercato anche se il club londinese potrebbe offrire una cifra importantissima (almeno 60 milioni di euro). La situazione verrà monitorata nelle prossime ore, ma la sensazione è che Manu Koné rimarrà un giocatore della Roma.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini