Alla vigilia del terzo turno di Serie A la Roma continua a studiare la lista degli svincolati. Il calciomercato è ufficialmente chiuso, ma Tony D’Amico è al lavoro per provare a consegnare in extremis il famoso esterno sinistro a Gasperini. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport sono principalmente due i nomi tenuti sotto osservazione: Oleksandr Zinchencko e Raphael Guerreiro. I due giocatori son o i principali indiziati per andare a coprire la fascia sinistra di Gasperini, che ora dovrà prendere una decisione definitiva sulla preferenza.

Chi sono Zinchenko e Guerreiro

Zinchenko è un esterno sinistro di 29 anni, padrone di una grande duttilità che gli potrebbe permettere di giocare anche a centrocampo. In carriera, tra le altre, ha vestito le maglie di Manchester City, Arsenal, Nottingham Forest e Ajax. Proprio per la sua capacità di adattarsi a più ruoli potrebbe essere l’uomo giusto per Gian Piero Gasperini. Guerreiro è un po’ più grande, ha 32 anni, ma anche lui ha la possibilità di giocare in più ruoli, alternandosi tra terzino, esterno e centrocampista. Dopo le prime esperienze al Caen e al Lorient, si è in seguito affermato al Borussia Dortmund prima di finire al Bayern Monaco, dove nella scorsa stagione ha siglato 5 goal. Giorni di ricerca dunque a Trigoria, con Gasp che spinge per avere al più presto il suo esterno per completare una rosa competitiva su tre fronti.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini