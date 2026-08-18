Manca una sola settimana all’esordio della Roma in campionato contro la Fiorentina e Gasperini vuole dare un’accelerata sul mercato per poter abbracciare finalmente Rodrigo Mora e regalare alla squadrala quarta risorsa del mercato estivo giallorosso. Come riporta Il Tempo, le due società si stanno scambiando proprio in queste ore i documenti per poter rendere ufficiale il passaggio del portoghese ai capitolini. A sbloccare la trattativa è stato l’intervento decisivo dei Friedkin, che hanno dato il benestare a D’Amico per intavolare la trattativa per l’acquisto a titolo definitivo.

Le cifre dell’accordo

Tony D’Amico aveva in questi ultimi giorni virato sul prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo, ma l’intervento dei Friedkin ha fatto tornare il ds della Roma all’offerta originaria di 25 milioni di euro per l’acquisto del portoghese da versare nelle casse del Porto, che manterrebbero un 50% dell’incasso sulla futura rivendita del calciatore. Per il ragazzo è pronto un contratto fino al 2031 con uno stipendio fissato a 1.8 milioni di euro che supereranno di poco i 2 con i bonus. Stando a quanto dichiarato da Il Corriere della Sera, l’agente di Mora Jorge Mendes ha voluto inserire una clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Ora Gasperini attende finalmente di poter abbracciare il suo esterno.

Si tenta anche Luis Enrique

Chiuso quasi definitivamente il colpo Mora, D’Amico vorrebbe regalare a Gasperini anche un altro esterno basso in grado di poter far rifiatare Wesley. Il nome più caldo sembra essere quello di Luis Enrique, che dopo appena un anno all’Inter ha aperto al trasferimento nella Capitale, anche se al momento sembra mancare l’accordo economico tra la Roma e il calciatore. Accordo che sembra invece essersi trovato con l‘Inter, che lascerebbe partire il suo tesserato per 30 milioni di euro dopo un’annata complicata che lo ha visto collezionare 46 presenze con 1 goal e 3 assist a referto. Non sarà un esterno di gamba come Wesley, ma la sua duttilità piace a Gasperini che potrebbe impiegarlo sia a destra che a sinistra, se non addirittura da ala. In caso di fallimento della trattativa, gli altri nomi sul taccuino di D’Amico sono Cacciamani e Udogie.

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Riccardo Tombolini