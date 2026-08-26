Meno di una settimana alla fine del calciomercato. La Roma è alla ricerca di un centrocampista e tenta lo sgarbo alla Juve, inserendosi per Kessie che tanto piace ai bianconeri. Come pezzo sacrificabile in uscita per finanziare l’ipotetico ingaggio dell’ivoriano c’è Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino che da un anno a questa parte ha trovato pochissimo spazio, non riuscendo mai veramente ad entrare nelle gerarchie di Gasperini.

Il giocatore piace al Crystal Palace e in Arabia Saudita, anche se nel pre-partita contro la Fiorentina Tony D’Amico ha lasciato intendere che a così pochi giorni dalla fine del mercato difficilmente la Roma si priverà di un giocatore che comunque è una risorsa. Queste le parole del ds giallorosso: “E’ complicato immaginare una cessione ad una settimana dalla fine del mercato“. Nonostante ciò il Palace ha mostrato un forte interesse per il marocchino, e se la Roma vuole davvero provarci per Kessie dovrà vendere.

L’inserimento per Kessie

In caso di uscita di El Aynaoui, la Roma lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro, D’Amico potrebbe affondare il colpo per Frank Kessie, esploso proprio con Gasperini all’Atalanta 10 anni fa. La società giallorossa potrebbe fare leva proprio sul rapporto tra l’ivoriano e il tecnico di Grugliasco per provare a convincere il giocatore, bruciando la forte concorrenza della Juve che si è mossa prima sul giocatore e ha più disponibilità economiche per chiudere e non ha tutto questo bisogno di monetizzare. Forse questo improvviso interesse per Frank è solo una tattica di depistaggio della Roma per riuscire a lavorare più indisturbati su Fofana, vero obiettivo di D’Amico.

Con i soldi che i giallorossi guadagnerebbero con la cessione di El Aynaoui, il belga si potrebbe sbloccare, anche se la lista sul taccuino del ds dei capitolini è più lunga. In cima ci sarebbe il vecchio pallino Rios, ma Gasperini sembrerebbe non contarci più tanto. Più in basso compaiono i nomi di Ayari del Brighton e di Diarra del Sunderland, che ha gli stessi agenti di Fofana, Luis Henrique ed Endrick. Il tempo stringe, e non è detto che la Roma non ci provi veramente per un centrocampista. Forse proprio Kessie?

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Riccardo Tombolini