Lecce-Roma finisce zero a quattro, ancora una volta. Dopo le quattro reti rifilate all’esordio contro la Fiorentina la Roma lo fa di nuovo e riserva la stessa punizione ai salentini al Via del Mare. Al di là del solito Donyell Malen (che con la doppietta di ieri ha messo a referto già cinque goal in due partite) la squadra di Gasperini ha un gioco corale veramente bello da vedere, con un gruppo unito che non smette di giocare a calcio neanche in vantaggio di quattro reti. Viene da sé, dunque, che una squadra che mette in mostra tutte queste qualità possa ricevere per i propri giocatori migliori delle offerte anche all’ultimo minuto, soprattutto da big europee. E proprio la Roma ha gli occhi addosso su un suo punto cardine dall’Inghilterra.

Il Chelsea sonda Koné

In queste ultime ore di mercato è cresciuto intensamente l’interesse del Chelsea nei confronti di Manu Koné, ma da Trigoria mister Gasperini ha alzato un vero e proprio muro per il centrocampista francese. La dirigenza giallorossa ha comunicato che, al momento, Manu è incedibile. Anche se non è detto che di fronte ad un’offerta irrinunciabile la Roma non lo lasci partire. Come riporta il Corriere dello Sport, la proprietà americana potrebbe prendere in considerazione un’eventuale offerta da 60 milioni di euro, prezzo base di valutazione per un simile profilo. I Blues potrebbero tentare l’affondo approfittando anche della partenza di Enzo Fernandez direzione Manchester City, ma il tempo stringe.

Parla Gasperini: “Manu non si muove“

Già nella giornata di ieri era venuto a galla questo interesse del Chelsea nei confronti di Manu Koné, ma nel post partita di Lecce Gasperini è stato chiarissimo sulla situazione di mercato del centrocampista francese: “Cessione? Assolutamente no. E’ una cosa mediatica, nessuno mi ha mai parlato di una possibile cessione di Manu, ma anche di altri, a poche ore dalla chiusura del mercato. So anche che la proprietà non è d’accordo con le vendite, poi non so chi si è presentato perché non abbiamo mai ricevuto offerte ufficiali. E’ da smentire assolutamente“. L’allenatore giallorosso sembra aver dunque chiuso ad una possibile cessione di Koné, mettendosi di pugno anche in questi minuti, dove il Chelsea ha messo sul piatto per il francese 52 milioni di sterline più il prestito di Jamie Gittens. Cari inglesi, Gian Piero Gasperini ha detto no.

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Riccardo Tombolini