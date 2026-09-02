Sipario. La sessione estiva del calciomercato per la stagione 2026-2027 è definitivamente terminata. Nella serata di ieri le squadre di Serie A hanno portato a termine gli ultimi colpi e le ultime cessioni prima che le porte della Lega venissero ufficialmente chiuse alle ore 20, ora se ne riparlerà a gennaio, mercato svincolati a parte (oltre a quello turco e arabo che chiuderà nei prossimi giorni).

La Roma conclude tutto sommato un buon mercato con Gasperini che ha potuto abbracciare più di qualche nuovo innesto per affrontare al meglio le tre competizioni anche se, per la terza sessione di mercato consecutiva da quando il tecnico di Grugliasco siede sulla panchina dei capitolini, il ds non è riuscito a consegnare alla rosa l’unico vero profilo di cui aveva bisogno: l’esterno destro di piede sinistro. Forse però, alla luce di come si erano messe le cose, il vero colpi di mercato della Roma è stato trattenere Koné, fatto che non sarebbe sicuramente avvenuto senza l’intervento di Gasperini.

Gasperini si è impuntato

Gian Piero Gasperini ha avuto un ruolo fondamentale nella permanenza di Manu Koné alla Roma. Nella giornata di ieri, infatti, il Chelsea aveva provato il tutto per tutto per portare il centrocampista francese a Londra, e a un certo punto sembrava che mancassero pochi dettagli per formalizzare il trasferimento.

Anche perché sul piatto c’erano 61 milioni di euro, oltre al fatto che i Blues offrivano anche il prestito di Jamie Gittens, che sarebbe stato l’esterno tanto richiesto da Gasp. In contemporanea la società giallorossa aveva sondato la disponibilità del rossonero Fofana, raggiungendo anche un’intesa di massima con il Milan. Ma l’intervento del tecnico di Grugliasco ha stoppato tutto.

Gasperini non ha voluto privarsi di una pedina così importante come Koné. Il francese era stato a lungo cercato anche dall’Atletico Madrid, ma alla fine, grazie all’intervento fondamentale di Gasperini, rimarrà alla Roma. Al centro del progetto.

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Riccardo Tombolini