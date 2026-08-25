Manca almeno un giocatore nello scacchiere di Gasperini: quell’esterno d’attacco di sinistra che chiede ormai da quando è a Roma, e che nell’ultima settimana di mercato rischia di non arrivare. Il ds D’Amico è focalizzato sull’ultima vera esigenze della rosa – corta per disputare tre competizioni, di cui una, la Champions League, di assoluto valore -, e il sogno corrisponde sempre al nome di Fofana, di proprietà del Lione.

Calciomercato Roma, la strategia per arrivare a Fofana

Il costo del cartellino non impatta più di tanto, quel che conta è il costo annuo a bilancio, che deve contenersi sui 10-12 milioni, ed è su quel filo che la Roma farà di tutto per spingere calciatore e club a dire di sì. L’ipotesi prospettata in queste ore è quella di un’offerta di 35 milioni di euro per il cartellino, divisa tra una parte fissa e una variabile. E uno stipendio per l’esterno che si aggiri sui 3 milioni. Due parametri che se sommati e spalmati su un contratto quinquennale sarebbero in linea con le nuove aspettative economico-finanziarie. È facile pensare che già da domani potrebbero arrivare aggiornamenti sulla trattativa, mentre a Trigoria si continua a lavorare su “piani B” non ancora entrati nella fase calda. Nonostante l’ottima risposta dell’attacco nella gara di ieri sera contro la Fiorentina (vinta 4-0), la rosa di Gasperini è ancora corta.

Difesa sistemata con Oosterwolde

Oggi intanto è stato il giorno di Jayden Oosterwolde, difensore olandese classe 2001 in grado di giocare sia come terzino sinistro, sia come difensore centrale, in arrivo dal Fenerbahçe dopo un passato nel Parma. È sbarcato a Roma per firmare un contratto di quattro anni, con un’ulteriore stagione condizionata al raggiungimento di determinati bonus, e percepirà uno stipendio di circa 1,6 milioni di euro netti all’anno. L’operazione con il club turco è stata però impostata sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. La formula prevede inoltre che il diritto possa trasformarsi in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni, facili da raggiungere. “Sono triste di lasciare il Fenerbahçe, purtroppo è stata presa la decisione di mandarmi via”, le sue ultime parole dalla Turchia: l’avventura non inizia nel migliore dei modi.

Redazione

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Luca Frasacco